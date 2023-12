Márki-Zay: Nem vagyok felelős azért, ha megbüntetik az ellenzéki pártokat

Márki-Zay azzal védekezett, nem ő, hanem a pártok irányították a kampányt, viszont azt is állította, a külföldi magyarok pénze nem jutott el hozzájuk.

Ugyanakkor a Mindenki Magyarországa Mozgalom kampányköltéseiről nagyon részletes információik voltak, az ellenzéki pártok döntöttek benne – fogalmazott. A riporter felhívta a politikus figyelmét arra az ellentmondásra, hogy miért ők döntöttek, ha egyszer nem kaptak pénzt. Erre az ellenzéki politikus azt felelte, azért, mert már akkor is világos volt, hogyha ebből bármikor pártfinanszírozási büntetés lesz, akkor ezt ők fogják kifizetni. Egy újabb kérdésre azzal folytatta, hogy a pártoknak felügyelni kellett, hogy ne is juthasson nekik. A polgármester kijelentette, az ÁSZ nem bizonyította, hogy ebből a külföldi pénzből egy fillér is jutott a pártokhoz, de azt sem, hogy külföldi nem magyar magánszemélyek is adtak támogatást a kampányra.

Ezután arról faggatták, hogyha nem a pártokhoz, akkor hova jutott a hárommilliárd forint, mert ez már szemmel láthatóan nagy összeg.

A polgármester azt mondta, külföldről 1,86 milliárd érkezett, egyébként pedig fillérre elszámoltak a pénzzel, 42 ezer soron nyilvánosságra is hozták. Először nem adott konkrét választ arra, mire költötték, később példaként felhozta, hogy tollra, rendezvényre, dzsekikre, Facebook-hirdetésre, a törött kocsik után biztosításra. S azt mondta, ezek a pénzek nem a jelöltekre, hanem a kampányra ment el, de újra kihangsúlyozta, fillérre elszámoltak. Azzal érvelt, azt találta az ÁSZ problematikusnak, hogy a korrupció elleni fellépést szimbolizáló kék szalagot – ilyet viseltek a képviselőjelöltek – vásároltak egymillió forintért, ennek azonban szerinte semmi köze a pártokhoz. Ők – fogalmazott Márki-Zay – kultúraváltoztató kampányt folytattak.

Ezek után újra megismételte, egyáltalán nem érzi magát felelősnek azért, hogy az ellenzéki pártokat esetleg megbüntethetik, az pedig szerinte csak a Fidesz kényétől, kedvétől függ, valóban ellehetetlenítik-e őket. Kijelentette, a kormánypárt 13 éve folytatja az ilyen jellegű jogtipró tevékenységét, ezt csinálta Sorossal, Simicskával, a norvég állammal is.

***

Egyébként éppen az amerikai kampányfinanszírozási botrány volt a legfőbb ok, amely miatt a parlament meghozta a szuverenitásvédelmi törvényt. Erről Orbán Viktor azt mondta a Kossuth Rádióban, ezentúl a dollárok nem tudnak begurulni a baloldal kasszájába. A miniszterelnök hozzátette: akinek sérti az érdekét a törvény, annak nyilván nem tetszik, azonban a magyar kormány célja nem is az volt, hogy nekik megfeleljen a jogszabályalkotással, hanem az, hogy megvédje Magyarországot.