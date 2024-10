Szentkirályi Alexandra: „Egy ilyen csapatra komolytalan dolgokat se bízzon az ember”

Karácsony Gergely főpolgármester a napokban összehívott egy egyeztető ülést, ezzel kapcsolatban Szentkirályi Alexandra elmondta, azt hitte, hogy az ülésen érdemi érdemi témákról – közbiztonság, közlekedés, hajléktalanság – lesz szó, ehelyett szinte az egész egyeztetés bizottsági helyek osztogatásáról szólt.

Arról, hogy a balliberális pártok nem tudnak megegyezni a főpolgármester-helyettes személyéről, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője úgy vélekedett, beugró feladat lenne ezt megoldani,

„ha itt megbukik a dolog, egy ilyen csapatra komolytalan dolgokat se bízzon az ember, főleg ne egy olyan komolyat, mint a városvezetés”.

Az interjúban szóba került, hogy a fővárosi Fidesz-KDNP-nek három javaslata is van már: meg kell erősíteni a rendészeti tevékenységet, a hajléktalanokról felmérést kellene csinálni, és vissza kell szerelni azt a háromezer kukát, amelyet a karácsony-féle városvezetés szerelt le.

Szentkirályi Alexandra rámutatott,

Karácsony Gergely egy interjúban elkotyogta, hogy halványlila fogalmuk sincsen, hogy hány hajléktalan ember él Budapesten”.

Hozzátette, ezt a szemmel látható problémát márpedig enélkül nem lehet kezelni.

A közbiztonságra rátérve megjegyezte, vissza kell állítani azt a gyakorlatot, hogy a fővárosi rendészet és a rendőrség közös járőrözéseket folytatott.

A leszerelt háromezer kukáról pedig azt mondta, ezekre mindenképpen szüksége van a városnak.

Én kapom folyamatosan a budapestiektől azokat a képeket, ahol küldik, hogy éppen hol csordul ki a kuka”.

A beszélgetés végén a Tisza Párt fővárosi frakciója is szóba jött. Szentkirályi Alexandra rámutatott, „eddig kizárólag Magyar Péter nyilatkozott meg a Tisza Párt budapesti ügyeiben is, tehát ő ment el akkor is, amikor a frakcióvezető asszonyt hívták volna meg”.

A Fidesz-KDNP frakcióvezetője úgy vélekedett, nem életszerű, hogy Tiszában mindenféle nagy tervekkel, például kormányváltással készülnek, közben nem képesek egy főpolgármester-helyettest javasolni.