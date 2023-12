„Feltűnt nekem egy cigány férfi, akire érdemes figyelni. L.L. Juniornak hívják, annyit tudtam róla, hogy sikeres rapper, de soha nem hallottam tőle semmit. Bevallom, csak azért néztem meg a vele készült beszélgetést, mert kíváncsi voltam arra, hogy egykori tanítványom, jelenlegi kollégám, Zimon András mire megy egy roma rapperrel. (Érdekes, hogy most romázok, lehet, hogy az előbbi cigányozástól picit megijedtem.)

Na szóval, valamivel több, mint fél órán keresztül néztem a Frisshirek.hu YouTube-csatornáján (frisshirekonline), mire megy egymással két, nagyon különböző ember. Előrebocsátom, hogy L.L. Junior meglepően jól fogalmaz, vannak nagyon jó meglátásai, gondolatai, és abszolút őszintének gondolom, hogy számára rendkívül fontos a közösségének, a nagyjából egymillióra tehető cigányság felemelése.

Ennyi dicséret után azért volna egy-két megjegyzésem. Félművelt embereknél nagyon gyakori, hogy nyakra-főre használnak kedvenc idegen szavakat. (Manapság ez nem olyan nagy baj, a Fidesz médiájánál még a sorstárs, Ballai Attila is ágazatvezető lehet.) Visszatérve, L.L. Junior majdnem percenként emlegette, hogy az edukáció volna az az eszköz, ami segítene abban, hogy képezzék magukat a magyarországi cigányok, hogy betanított munkások lehessenek például a győri Audinál vagy a kecskeméti Mercedesnél.

-De miért ne lehetnének tűzoltók, rendőrök vagy akár orvosok is?-tette hozzá.

A gond az, hogy L.L. Junior fejében az edukáció egyenlő a képzéssel, a tanulással, emlegeti is az OKJ-képzést. A helyzet azonban az, hogy az edukáció alapvetően mást, nevelést jelent (a latin »educare« igéből származik, ami azt jelenti, nevelni). Nagyon röviden: magam is támogatom a magyarországi cigányok körében az edukációt, de ez nem annyi, hogy tessék iskolapadba ülni, tanműhelyben elsajátítani szakmai fogásokat! Nem! Az edukáció a cigánygyerekek nevelését kell, hogy jelentse! Előbb a nevelés, aztán az oktatás! A nevelés jelenti az alapvető magatartási szabályok elsajátítását, azt hiszem, nem is kell ezt folytatni.

L.L. Junior ebben az interjúban a tőle elvárható módon állt ki Győzikéért, akinek a hülyeségeit elintézte azzal, hogy egyszerűen vicces, és ez a foglalkozása. Mága Zoltánra büszke, hogy nem akárkinek, Donald Trumpnak játszott, és emögött az óriási teljesítmény mögött rengeteg gyakorlás, tudatos brand- és imázsépítés áll, ami tiszteletreméltó.

L.L. Juniornak csak azt tudom mondani, amit annak idején az egyetemen a hallgatóimnak: ahhoz, hogy sikeresek legyünk, nem elég, hogy jók és ügyesek vagyunk, egyvalami nélkülözhetetlen, ez pedig nem más, mint az ízlés. Szerintem erről nem csak a vicces Győzike, meg a tehetséges és ügyes Mága Zoltán nem hallott, de még L.L. Juniornak sem hívták fel rá a figyelmét. Ezzel együtt mindenkinek ajánlom ezt az interjút!”

***