Kihegyezett fogkefével akarta megölni az ügyészt egy magyar rab

Emberölés előkészülete miatt a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki meg akarta ölni a vele szemben eljáró ügyészt – közölte a Nyíregyházi Törvényszék.

A honlapon közzétett eseménytörténet szerint az ügy hat évvel ezelőttre megy vissza: D. Zs. éppen a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben töltötte büntetését, amikor 2017 novemberében egy meghallgatásra szállították. Az előző napokon azonban fogkefékből szúró eszközt, valamint egy fogkefe nyelének megolvasztásával, annak kihegyezésével és borotvapengék hozzáerősítésével szúró- és vágóeszközt készített, amit a cipőjébe rejtett abból a célból, hogy a vele szemben eljáró ügyészt megölje és az ügyészségről megszökjön. Azonban a kiszállítása előtt történt ellenőrzés során a büntetésvégrehajtási intézet munkatársa az eszközöket megtalálta és elvette a férfitől.

Egy évvel később – immár a bv. intézet falain kívül, bűnügyi felügyelet keretében – D.Zs. külföldre szökött. Végül európai elfogatóparancs alapján az Egyesült Királyság területén fogták el, és szállították vissza Magyarországra 2023 augusztusában.

Jelenleg több büntetőeljárás is folyik vele szemben. A bíróság azt is megállapította, hogy D.Zs. Magyarországon állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik, személyi- és egzisztenciális körülményei rendezetlenek, azonban több idegen nyelven beszél és külföldi kapcsolatai révén is fokozott mobilitással rendelkezik. Mindezekre tekintettel fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított szabadlábra helyezés esetén a hatóságok elől elszökne, elrejtőzne vagy újabb bűncselekményt követne el, ezért a bíróság elrendelte letartóztatását.

