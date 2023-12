„Megjelentek az úgynevezett PISA-eredmények, amelyek nemzetközi összehasonlításban lényegében az oktatás hatékonyságát mérik. Sokan elemzik és értékelik most ezeket az eredményeket, én most egy mellék-adatsorra hívnám föl a figyelmet az oecd.org/publication/pisa-2022-results oldalról. A vizsgálat során azt is megnézték, hogy a különböző országok 15 éves diákjai mennyire érzik közösséghez tartozónak magukat az iskolában. A magyarországi eredmények a mellékelt táblázaton láthatók.

Kiderül, hogy abban a bizonyos összeomlott, poroszos magyar oktatásban a diákok egyre jobban érzik magukat. Külön felhívnám a figyelmet a jobb szélső adatokra. Itt azt kérdezték a diáktól, mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy »az iskolában kívülállónak érzem magam, akit a dolgokból kihagynak«. Az állítással egyetértők aránya 2018-tól 2022-re, négy év alatt 20-ról 13 százalékra csökkent. Jobbra lent pedig ott van »az iskolában magányosnak érzem magam«, ez 15-ről 12-re csökkent. Balra a javuló pozitív attitűdök.”

Fotó: MTI/Balázs Attila