Kiderült, ki a leghíresebb személy Orbán Viktor telefonkönyvében (VIDEÓ)

Nemrég egy új videó került fel Orbán Viktor miniszterelnök TikTok-oldalára, melyben a kormányfőt arról kérdezték,

ki a leghíresebb személy a telefonkönyvében.

Orbán Viktor először mint Emmanuel Macron, francia elnököt nevezte meg, majd Marco Rossit, „a nemzet kapitányát”.

De kiderült, hogy olyan hollywoodi hírességek száma is fellelhető a telefonkönyvében, mint a politikusként is bizonyító Arnold Schwarzenegger vagy Chuck Norris. Végül még hozzátette „Novák Kata” köztársasági elnököt is.

Nagy Márton miniszternek is feltették ugyanezt a kérdést, aki némi gondolkodás után azt válaszolta, hogy Krausz. Mikor rákérdeztek, hogy Krausz Gábor sztárséfre gondol-e, akkor pontosított, hogy „nem, Ferire”, Nobel-díjas tudósunkra.

Miközben egyébként a tárcavezető válaszolt, a miniszterelnök a háta mögé lopozott viccesen.

Bóka János is megosztotta a miniszterelnök követőivel, hogy ki a leghíresebb név a telefonjában. Mint mondta, Michael Jackson, „de sajnos egy ideje már nem veszi fel a telefont” – jegyezte meg.

Szentkirályi Alexandra is válaszolt, akinek a legismertebb névjegy a telefonjában John Malkovich-é. Orbán Balázs pedig Habony Árpádot nevezte meg. Míg Lantos Csaba Rost Andrea, Tuszon Bence pedig Kammerer Zoltán nevét mondta.

