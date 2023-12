„Karácsonyon egyelőre olyan igazi fogást nem találtak, a tervezett Városháza-gate jegén inkább a tervkovácsok csúsztak el és estek fenékre. Sokan morognak rá a bicikliutak miatt, de korruptnak még a bírálói sem tartják. Ám ha elég sokszor emlegetnek guruló dollárokat az ő előválasztási mozgalma kapcsán is, valamelyik csak bokán találja. Ha nem őt, hát az aktivistáit, akkor legfeljebb a »tolvaj Karácsony« helyett a »­balek Karácsony« szókép használandó. Ezért kellett az eddig szuverénebb vezetésűnek látszó OTP-nek feljelentést tennie »ismeretlen tettes« ellen a gyűjtött pénzzel kapcsolatos állítólagos gyanúi miatt. Két év után. Érdekes, én a bankembereket kicsit gyorsabb eszűnek és éberebbnek véltem. Igazuk lehet a PISA-teszteknek, itt valami baj lett a híres magyar képességekkel.

A Guruló Dollárok kommunikációs hadművelet egy egész törvénycsomagot is begurított a Parlamentbe. Amiben nem az a baj, hogy a választáson elinduló civil szervezetekre is kiterjesztik a választási pártfinanszírozás szabályait. Sőt ez helyes, ahogy az is: mindenki mindig számoljon el forrásaival. A baj az, hogy az ellenzék fejbe kólintása mellett minden civilt, a jelöltet nem állítókat és a független sajtót is fenyegetik: ha biztonsági játékra törekednek, tartsák távol magukat a közéleti vitáktól, véleménymondástól. Különben bármi lehet. Ami biztos, az csak a kuss.

Kivéve persze a saját, kézből etetett civiljeiket. Amelyek – mint a CÖF, a Megafon stb. – közpénzből, állami és állami vállalati pénzből folytatnak egyoldalú pártkampányt. Utóbbi a hírek szerint egy év alatt egymaga kétszer annyi támogatáshoz jutott (na honnan?), mint amennyi az összes ellenzéki párt törvényes állami támogatása együtt. Még az ÁSZ részjelentése is elismeri: hát igen, igen… ezek is keményen kampányolnak. De az más. Nem baj. Megy az új játék: a „gurul a… gurul a«. És tényleg,

gurul itt minden, ha nem is a dollárok balra. Szétgurul, szétpereg az ország. A szolidaritás összekötő szálait már rég elszaggatták.

Szétgurultak a jogelvek, »az eleven jog fájáról lehulltak«, kapkodja őket össze, aki tudja. Szétgurult a magyar tehetség, szorgalom, munkaerő, a magyar ifjúság színe-virága, szerte a nagyvilágban. Gurulnak a közpénzmilliárdok, tudjuk, milyen zsebekben kötnek ki.

Mi meg engedelmesen fölemeljük a kezünket. Már mindenre. Hiszen valóban gurul.

Megadjuk magunkat.”

***

