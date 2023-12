Frappánsan szúrt oda az Aldi a Lidlnek

Az elmúlt napokban éles halháború tört ki a Lidl és az Aldi között, ebben következett be egy újabb fordulat.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Lidl ősz óta alkalmaz pénteki halnapot, amikor is eredetileg 15 százalékos kedvezményt kínált. Erre most reagált az Aldi és a csütörtököt nevezte ki a saját halakciója napjának 20 százalék kedvezményt kínálva. Azonnal megérkezett a Lidl válasza és a halpéntekeken már 25 százalékos akciót ajánlott. Az Aldi ezt megfejelte egy 30 százalékos árleszállítással, a Lidl erre válaszul halpéntekeken 25 százaléknál nagyobb árleszállítást alkalmaz.

A sorozatos akciózásnak köszönhetően a friss bőrös lazacfilénél a Lidlnél 5290, az Aldinál 5629 forintba kerül.

A csata újabb állomását, talán lezárását jelentheti az Aldi hivatalos Facebook-oldalán közzétett bejegyzés, melyben egy fricskát is tartogattak a konkurens cégnek:

Karácsony közeledtével ne legyünk szálka egymás szemében! Mindenkit várunk december 24-én is, ha csak egy Lidl bit.

Az első mondat határozottan a háború lezárására irányul, azonban a második mondat kicsit odaszúrt a Lidlnek, amiért a rivális zárva tart szenteste napján, ők viszont kinyitnak és ki fogják szolgálni a vásárlókat.

