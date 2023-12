Elképesztően különleges karácsonyi hagyományt mutattak be

A szerb ortodox kultúrában szokás, de az egykori hazánk déli részein élő szórványmagyarság körében is elterjedt némely helyeken, hogy karácsonykor, vagyis a mi esetünkben a szenteste éjféli miséje után, az emberek így köszöntsék egymást: „Krisztus megszületett!” – mire a válasz így hangzik: „Valóban megszületett!”, s ezzel mintegy arra is utalnak, hogy beteljesedett az adventi várakozás időszaka, a koszorú körívére erősített négy gyertya mellett lángra lobbant a középütt elhelyezett ötödik gyertya is – írta meg ezt a szép karácsonyi szokást a Híradó.hu.

A cikk szerzője, Jezsó Ákos rámutatott, hogy némely helyeken öt gyertyát tettek az adventi koszorúba.

Ez utóbbi fehér színű és vastagabb mint a többi, és a megszületett Jézus Krisztust jelképezi, ezért csakis a december 24-én éjfélkor megtartott szentmise után szabad meggyújtani.

Az év legsötétebb időszakában ezzel vált teljessé az isteni szeretetet jelképező fénykör, melynek gyertyái úgy világítják be a világot, hogy egyúttal a lelki megtisztulást is szolgálják.

Az adventi koszorú köríve ugyanis az isteni szeretet jegyében fogant újrakezdést sugallja”

– mutatott rá Jezsó Ákos.

