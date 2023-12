Elk*rták ezt is! – berágott Elon Muskékra a defektet kapó Kálomista Gábor

Ősszel, a péntek délutáni csúcsforgalomban kapott defektet Kálomista Gábor producer az M7-es autópályán újonnan vásárolt Tesla S Plaid típusú kocsijával, derül ki az Index cikkéből.

Az eset azért is dühítette Kálomistát, mert már az átvétel során feltűnt neki, hogy az autóban pótkereket és gumijavító készletet nem látott. Meg is kérdezte, mi a teendője, ha defektet kap. A szalonban megnyugtatták, hogy ebben a nem várt, és nem is túl valószínű esetben hívja a Tesla által megadott telefonszámot, és azonnal intézkednek.

Ehhez képest nagyon hosszú várakozás után sikerült kapcsolatba kerülni a Teslával. „Intézkedést ígértek, de semmi nem történt, később már a hívást sem fogadták” – mesélte a producer.

A producer néhány óra múlva belátta, hogy a hightech villanyautóhoz járó magyar asszisztencia egyelőre nem tökéletes, szerzett egy autómentőt, és saját költségére vitette vissza a lesántult kocsit Budapestre.

Akkor még úgy gondolta, hogy senkit sem szabad elítélni az első hiba alapján, adott hát a Teslának még egy esélyt. Olyannyira, hogy december elején ezzel vágtak neki egy horvátországi kirándulásnak a feleségével, de ezúttal is ugyanaz történt, mint néhány hónappal korábban, csak a horvát autópályán.

Itt kiderült, hogy a horvát segélyszolgáltatás sem tud több segítséget adni a magyarnál, újra autómentőre és többórás leállósáv melletti várakozásra kényszerültek Kálomistáék.

A producer szerint a kocsi nem biztonságos, az asszisztens szolgáltatás nem működik, a márka hazai vásárlójaként többszörösen cserben hagyva érzi magát, ezért az autóval kapcsolatos szerződés felbontására kényszerül. Visszaadja az általa életveszélyesnek tartott járművet, ragaszkodik a vételár visszafizetéséhez, és az okozott költségek, valamint az elszenvedett erkölcsi kár megtérítéséhez.

Bár Elon Musknak valószínűleg most nem ez a legnagyobb baja Európában, Kálomista mégis felháborítónak tartja, hogy egy tengerentúli világvállalkozás egyszerűen figyelmen kívül hagyja a magyar fogyasztóvédelmi szabályokat. A perektől nem idegenkedő producer szükség esetén jogi úton is kész megvédeni igazát, ám az eset kapcsán egy dokumentumfilm-sorozat lehetősége is megfordult a fejében – írja az Index.

