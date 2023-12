Elemző: Gyurcsányista politikus és társai akarják megakadályozni, hogy hazánk megkapja az uniós forrásokat

„Ismételten a hazánk elleni támadásra használják fel a föderalisták a CONT-ot, a most elfogadott éves csalás elleni jelentését ugyanis a testület újra fegyverként forgatja annak érdekében, hogy nyomást helyezzen az Európai Bizottságra. Pont úgy, ahogyan azt megtette az EP tavaly év végén. A hetekben ugyanis felröppentek olyan hírek, amik szerint

Brüsszel kénytelen lesz értékelni a magyar kormány teljesítését az igazságügyi reform kérdésében, s így feloldani legalább azokhoz a forrásokhoz való hozzáférést, amelyeket nem fagyasztottak be a kondicionálitási eljárásban,

mint például a helyreállítási alapot” – közölte lapunkkal Dornfeld.

Rámutatott: a CONT jelentését 16 támogatással és 2 tartózkodással fogadták el, előbbiek között két ismerős név is visszaköszön. „Egyrészt Daniel Freund, aki a magyar kormány fáradhatatlan kritikusa, továbbá a magyarországi dollárbaloldal képviselője, Rónai Sándor, aki egyben a DK árnyékkormány árnyékkülügyminisztere is. Rónai már régóta és következetesen azért dolgozik, hogy a nekünk járó pénzeket ne kapja meg Magyarország, így akadályozva például a pedagógusok béremelését is. A gyurcsányista Rónai ezúttal is arra használta fel a képviselői mandátumát, hogy a magyar emberek életét tovább nehezítse a pénzek visszatartásának politikai támogatásával” – fejtegette.

Brüsszel elismerte a zsarolást?

A vezető elemző szerint érdekesség, hogy

a CONT-jelentés maga veti fel azt, hogy a pénzek tervezett felszabadításának köze lehet egy Ukrajnával kapcsolatos magyar alkuhoz, vagyis ezzel indirekten elismeri, hogy az eljárást a Bizottság politikai zsarolásra használta eddig, s használja most is.

További adalék, hogy az elemző szerint a dokumentum alátámasztja Orbán Viktor szavait az Ukrajnának számolatlanul küldött, EU-s szinten immár 85 milliárd eurót elérő összegről. Kimondja ugyanis: ezen pénzek nyomon követése és ellenőrzése nem megfelelő. Ezért

arra szólítja fel az EB-t, hogy biztosítson alaposabb ellenőrzést az Ukrajnának nyújtott támogatások felhasználásáról.

„Tehát miközben egyértelmű a CONT számára, hogy az Ukrajnának küldött uniós támogatás nem megfelelően hasznosul, továbbra is Magyarország politikai zsarolásának fenntartását tartja elsődleges célnak. Ehhez pedig tökéletes szövetségesre találtak a magyarországi, gyurcsányista dollárbaloldalban és a magyargyűlölő brüsszeli szekta vezetőjében, Daniel Freundban” – így az elemző.

Nyitóképünk illusztráció: Ukrán elnöki hivatal/AFP