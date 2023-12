„Érdeklődéssel figyeltem, hogy az október elején itt, az Indexen megjelent cikkem után vita indult meg a közgyűlés választási módjával kapcsolatban. Azt javasoltam két hónapja, hogy térjünk vissza a rendszerváltás idején megalkotott és 24 évig jól működő modellhez, amely szerint a testület tagjait listás szavazással választjuk. A két legfőbb érvem a javaslat mellett úgy szólt, hogy egyrészt így nagyobb eséllyel jelenik meg a Budapest egészében gondolkodó, hosszútávú szempont a politikai vitákban. Másrészt tisztábbá, világosabbá teszi a pártok közti erőviszonyokat az ilyen szabályozás. Tudom, hogy ez a javaslat csak egy kis szeletében befolyásolhatja a főváros működését. Budapest gondjai, lemaradása, gazdátlansága sokkal több rétegű, mint pusztán a közgyűlés választási módja. De ez is egy probléma azok közül, amelyek megoldásra várnak. Ha lehetőségünk nyílik rá, érdemes változtatni azon a rendszeren, ami annak idején a Fidesz javaslatára került bevezetésre és úgy tűnik, nem vált be.

Örömmel tapasztaltam, hogy a témával foglalkozó szakértők jelentős része támogatólag foglalt állást az általam felvetettekkel kapcsolatban.

Annak viszont nem örültem, hogy végül a szélsőjobboldali Mi Hazánk párt nyújtott be a parlamentben hasonló tartalmú előterjesztést. Igaz, a nyilvánosság előtt elmondottak mindig közkinccsé válnak, szabadon lehet a leírtakat felhasználni bárkinek, nem élveznek védelmet. Az országgyűlésben elindult diskurzus esetében viszont ma még nem látható, hogy hoz-e a főváros helyzetét javító eredményt. Nehéz lenne ebben a pillanatban megmondani, hogy a hallottak alapján az egyes frakciók mit gondolnak. (Külön érdekessége a megszólalásoknak, hogy most azok a pártok szólalnak fel ellene, akik annak idején ezt a szabályozást védték. A jelenlegi szisztémáról például azt mondta az MSZP, hogy „részérdekek csataterévé silányította a Fővárosi Közgyűlést”, illetve eddig nem látott, borzalmas aránytalanságot teremt. Az LMP egyértelműen a listás választás mellett kardoskodott és elvetette azt az egyenlő választójogot sértő megoldást, amit most viszont védelmébe vesz. A Jobbik és a Párbeszéd alaptörvény-ellenesnek tekintette azt a jelenlegi rendszert, amiről néhány napja kijelentette, hogy nem akarja megváltoztatni.)

A vita sajátosságai mellett mindenképpen hasznos, hogy elindult a gondolkodás az „ország szívének” jövőjéről. Érdemes lenne egy kicsit kilépni a szokásos Fidesz-baloldal, kormány-ellenzék kettősségből és megpróbálni elsősorban azt megvizsgálni, hogy mi szolgálja Budapest érdekét, fejlődését. 150 éves gyönyörű fővárosunk megérdemelné a kitüntetett figyelmet. Remélem, hogy a politikai élet szereplői meg fogják találni ezt a megoldást.”

Nyitóképen: Karácsony Gergely főpolgármester (j) a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2023. november 29-én. Balról Kiss Ambrus (független) általános főpolgármester-helyettes. Fotó: MTI/Kovács Attila