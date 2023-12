Börtönbüntetésre ítélték Bródy János fiát

San Franciscóban bíróság elé állították, majd két év börtönre ítélték a zenész, Bródy János fiát, Dánielt. A vád szerint az informatikus bosszúból feltörte az őt alkalmazó bank rendszerét, miután kirúgták – olvasható a Bors oldalán.

Bródy Dániel a The First Rebuplic Bank alkalmazottja, de kénytelenek voltak megválni az informatikustól miután kiderült, hogy a belső rendszerhez csatlakozó védett gépéhez csatlakoztatott egy olyan adathordozót, melyen pornográf tartalom volt. A cég biztonsági osztálya fegyelmi eljárást indított ellene és hamarosan ki is rúgták. Ezt követően a vádirat szerint

a cég laptopjáról törölte a bank kódtárait, rosszindulatú szkriptet futtatott a naplók törlésére, gúnyolódásokat hagyott a bank kódjában a volt kollégák számára, és más banki alkalmazottaknak adta ki magát azzal, hogy munkameneteket nyitott a nevükben.

A vádiratban az is szerepel, hogy e-mailben elküldött magának egy saját bankkódot, több mint 5000 dollár értékben. Az ügyészek szerint a bank rendszereiben okozott kár teljes költsége legalább 220 621 dollár, vagyis több, mint 70 millió forint.

Az ítélet értelmében 24 hónapnyi börtönbüntetésre ítélték, valamit arra is kötelezték, hogy fizessen meg 529 ezer dollárt, vagyis 182 millió forintot.

