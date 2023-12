Bajnai Gordon neve is felmerül a számlagyáros ügyvéd zavaros cégügyei körül

Nem akárkinek, az egykori baloldali kormányfőnek neve bukkant fel a számlagyár üzemeltetésével meggyanúsított és nemzetközi csalássorozat miatt korábban nem jogerősen elítélt Vig Mór zavaros cégügyeiben, számolt be szombati cikkében a Magyar Nemzet. A praxistól eltiltott ügyvéd cégtemetőként is működő kft.-jéhez jegyezték be ugyanis

a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat csoport egyik leányvállalatát.

A Datalyze Research Kft. Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának, Dessewffy Tibornak az érdekeltségébe tartozik.

A lap azt írta, Vig Mór körül a II. kerület szocialista polgármestereinek neve is fel-felbukkan. A jelenlegi kerületvezetővel, Őrsi Gergellyel például tavaly közös tájékoztatón szerepeltek egy futárcég elektromos járművei kapcsán. A cégtemetőként is üzemelő Büro Cégkezelő Kft. II. kerületi székhelyét pedig 2005 januárjában szerezte meg az önkormányzattól a Vig család cége, akkor a szintén szocialista Horváth Csaba volt a polgármester. És, ugye, ide jegyezték be a Datalyze Research Kft.-t is.

Vig Mórt megközelítőleg negyvenrendbeli csalással is vádolják

Mint arról a Mandiner.hu beszámolt, Vig Mór neve egy november végi adóhatósági razzia kapcsán merült fel. Házkutatások után az adóhatóság több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával vette őrizetbe a praxistól egyébként eltiltott ügyvédet, akinek letartóztatását a bíróság el is rendelte. Vig Mór egyébként nem más, mint Vig Dávid Amnesty-vezér testvére. Az Amnesty International Magyarország igazgatóját pedig senkinek nem kell bemutatni: Vig Dávid jól ismert a magyar közéletben, ő a Soros-hálózat fontos magyarországi láncszeme, hiszen milliárdos összegek felett rendelkező, illetve komoly külföldi támogatást kapó, a tőzsdespekuláns befolyása alatt álló szervezeteknél, így a Magyar Helsinki Bizottságnél és az Open Society Foundations-nél volt bizalmi állásban.