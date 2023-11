Nagy lépésre szánta el magát a Lidl: ennek a vásárlók nagyon fognak örülni

A Lidl bejelentése alapján tovább csökkentik a húskészítmények fogyasztói árát, többek között olcsóbban lehet a jövőben megvenni a párizsit, a sonkát, téliszalámit, lecsókolbászt vagy a tepertőt. A német diszkont tájékoztatása rámutat, igyekeznek az árelőnyüket továbbadni a vásárlóknak. A vállalat a kormánnyal összhangban igyekszik letörni az inflációt, amit többek között az alacsony árak biztosításával és tartós árcsökkentési programjával tud elérni.

Nagyszabású, egész éves árcsökkentési programjának egyik lépéseként a pékárukínálat negyede lett olcsóbb, a csökkentés mértéke több termék esetében a 15 százalékot is eléri.

Az Indexnek közölték, a vásárlók érdekeit látják a szemük előtt, ezért a kedvezőbb beszerzési lehetőségekből fakadó és azon is túlmutató árelőnyét most is továbbadja vásárlói felé. Egyes baromfihúsok ára akár tíz százalékot is zuhanhatnak.

Kiemelték, hogy a pulykamell, a pulykacombfilé, a pulykaszárny, a pulykanyak, a pulykazúza, a pulykamáj, a pulyka darálthús, a csirkemáj, a csirkenyak, a csirkezúza, a csirke levescsomag, a csirke alsó- és felsőcomb, a csirkecombfilé, a kacsacomb és a kacsamellfilé, de a GMO-mentes baromfitermékek is olcsóbbak lettek.

