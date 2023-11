Mérő Vera „sugárban okádik” attól, hogy a kormány szerint van összefüggés a nők elleni erőszak és a bevándorlás között

Mérő Vera szombati Facebook-posztjában reagált arra, hogy magyar kormány hivatalos honlapján közzétett álláspontja szerint összefüggés van Brüsszel elhibázott bevándorláspolitikája és az európai nők ellen elkövetett szexuális bűncselekmények egyre gyakoribbá válása között.

A nők elleni erőszak Brüsszel és a baloldal bevándorláspárti politikája miatt nő Európa számos országában”

– olvasható a kormányzati portálon.

„B*sszátok meg a sündisznó hátát”

„Heti egy-két nőt ölnek meg MAGYAR emberek, b*sszátok meg a sündisznó hátát, ti rothadó lelkű, cinikus szörnyetegek!” – olvasható Mérő bejegyzésében, amelyben azt is kifejti: hazánkban kétszázezer nő él úgy, hogy bármikor lehet ő a következő áldozat.

Hogy sz*rnátok is ki azt a sündisznót, pokolfajzatok!

Okádok tőletek, sugárban és ívben, hogy de most azonnal takarodjatok már végre haza, és nézzetek anyátok szemébe, a lányotokéba, esetleg a feleségetekébe! Ja, hogy az pont ciki lenne, meg nem is szoktatok? Akkor csak köpjetek az égre, és álljatok szépen alá. Emberek vagytok ti is, de hogy melyik fajtából, inkább nem írom le, mert istenkáromlás nélkül nem tudom. Lehet szemlézni, Mandiner, de csak a mocskos kormányotok ocsmány hányásával együtt” – zárja bejegyzését Mérő Vera.

Szerkesztőségünknek semmiképpen sem célja, hogy kiszakítsa Mérő Verát az általa kreált alternatív valóságból, ugyanakkor szívesen felhívjuk figyelmét az alábbi, közelmúltban történt eseményekre:

