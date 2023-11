„A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz... típusú választ adott Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy el akarja-e hagyni az Uniót. Azt írta: »az uniót nem elhagyni kell, hanem megváltoztatni, és ez csak akkor lehetséges, ha Brüsszelben radikális változások lesznek!«

Kérem olvassák figyelmesen az orbáni választ, vajon egyértelmű-e ez a kijelentés? Leírja-e azt: nem, az Uniót semmiképp nem szabad elhagyni. Hanem…

Hanem... meg kell változtatni, de ez csak akkor lehetséges, ha radikális változások lesznek. Mit is jelent voltaképpen a radikális változás? Orbán eddigi politikájából levezetve kizárólag a szélsőjobb előretörését. De mi van akkor, ha ez nem következik be? Mi van akkor, ha Európa népei nem az általa kívánt utat járják, és marad minden a régiben, ahogy azt ma többen is jósolják? És vajh a magyarok akarják-e tényleg ezt a szélsőjobbos, populista utat?”

