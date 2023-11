Megszólalt Csák János: szerinte L. Simon László alkalmatlan vezető, aki nem tudja betartani a törvényeket

A Mandiner hétfőn beszámolt róla, hogy Csák János elbocsátotta L. Simon Lászlót a Magyar Nemzeti Múzeum éléről.

A parlamentben is felmerült a téma, ahol Csák János is megszólalt a kérdésben. A kulturális és innovációs miniszter kijelentette, hogy döntésével csak a törvényeket tartja be. Csák János elmondta, hogy L. Simon László „vezetőnek alkalmatlan”

L. Simon László, mert „aki nem tudja betartatni a törvényeket, az alkalmatlan”.

„Minden állami vezetőnek kötelessége végrehajtani a törvényeket” – fogalmazott Csák.

***