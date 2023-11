Karácsony elzárná a vizet az agglomerációs településeken

A Magyar Nemzet birtokába jutott az a levél, amelyben Karácsony Gergely főpolgármester a kormányt a zsarolja: a főpolgármester az úgynevezett vízátadási szerződések egyoldalú felrúgásával fenyegette meg Lantos Csaba energiaügyi és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert.

Amennyiben a főváros valóban betartja ígéretét, és nem teljesíti a vízátadási kötelezettségét, úgy

összesen jóval több, mint 150 ezer lakosának ivóvízellátása kerülhet veszélybe.

Karácsony szerint a Fővárosi Vízművek veszteségét az is okozza, hogy vízátadási szerződések alapján a cég az ellátási területén kívüli, döntően állami tulajdonú víziközmű-szolgáltatók számára ad át vizet, nagy mennyiségben. Idén több mint 13 millió köbmétert. A főpolgármester hozzátette, hogy ezt korábban befagyasztott árakon adják át, az ellenérték kisebb az önköltségi árnál is.

„Ez a helyzet a fővárosi önkormányzat számára elfogadhatatlan. Egyetlen helyi önkormányzat sem kényszeríthető rá arra, hogy az állami feladatellátás veszteségét viselje” – írta Karácsony. Majd úgy folytatta, „amennyiben záros határidőn belül az állam nem biztosítja – bármilyen jogcímen – az állami ellátási felelősségi körbe tartozó területekre történő ivóvízátadás veszteségének megtérítését úgy a 2023. évre, mint a következő évekre a Fővárosi Vízművek számára, akkor

a Fővárosi Vízművek […] kénytelen lesz […] a vízátadási szerződéseit felmondani.”

A Magyar Nemzet ugyanakkor hozzátette, hogy a főpolgármester nem említett konkrétumokat, nem határozta meg, hogy mekkora összeget is követel az államtól, valamint azt sem, hogy meddig tart az általa említett „záros határidő”.

A lap emlékeztetett rá, hogy a főváros balliberális vezetése már év eleje óta az hajtogatja, hogy Budapest az anyagi csőd szélén van. Mindezt annak ellenére, hogy 2019-be, amikor Karácsony Gergely átvette a főváros vezetését még 214 milliárd forint állt a rendelkezésére. Rövid lejáratú államkötvényben 82 milliárd, hosszú lejáratúban 77 milliárd, pénzeszközállományban 48 milliárd, továbbá a főváros intézményeinél hétmilliárd forint volt.

Ehhez képest, ahogy portálunk is írt róla, Kiss Ambrus, Karácsony Gergely helyettese arról írt levelet, hogy júliusban hatvan milliárdos, augusztusban akár 86 milliárd forintos mínuszban is lehet a budapesti büdzsé. Ez valóban a fizetésképtelenséget jelentheti, és a jelek szerint ezt maga a városvezetés is beismerte már tavasszal.