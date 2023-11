Ezt lehet tudni eddig a Karácsonyék körül kialakult botrányról

Mint ismert, jelenleg nyomozás folyik a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom gyanús pénzügyei miatt. Legutóbb az adóhatóság is kiszállt a főpolgármester jogi főtanácsadójának ügyvédi irodájához, ahol fontos bizonyítékokat foglaltak le. Arról, hogy mi vezetett idáig, a Magyar Nemzet közölt terjedelmes cikket.

Százmilliók, de mire?

A 99 Mozgalom körüli botrány még júniusban robbant ki, amikor a Nemzeti Információs Központ (NIK) nyilvánosságra hozta a baloldal külföldi kampányfinanszírozásának vizsgálatáról szóló összefoglaló jelentését, amelyben az is szerepelt, hogy több, mint

506 millió forint érkezett a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom Egyesület számlájára, döntően euróban és angol fontban.

A jelentés szerint „összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban”. Ezt az összeget készpénzben fizették be 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között a mozgalom számlájára, több részletben. A dátumból az is kiderül, hogy a befizetések bőven az előválasztási- és az országgyűlési kampány után is folytatódtak, így kérdés, hogy valójában kiktől érkeztek és kikhez kerültek a beérkezett százmilliók – írta meg a Magyar Nemzet.

Emlékezetes volt az is, amikor a főpolgármester azzal érvelt, hogy mikroadományokból jött össze a rendkívüli bevétel, amit „kis ládikákban” gyűjtöttek. Mindezek mellett Karácsony el is szólta magát, hiszen azt is felvetette, hogy lehettek külföldi állampolgárok a rejtélyes adományozók között. Ehhez jött hozzá még Pusztai Erzsébet nyilatkozata, – aki a 99 mozgalombeli tagsága előtt az MDNP elnöke volt – melyben kikotyogta, hogy külföldről jött a 99 Mozgalom ötszázmilliós támogatása – emlékeztet a Magyar Nemzet.