Orbán az EU-csúcsról: Teljes káosz! (VIDEÓ)

Orbán Viktor TikTokon osztott meg egy videót, amelyben összegezte a granadai EU-csúcson átélt tapasztalatait. A miniszterelnök összességében úgy jellemezte a találkozót:

Teljes káosz. Teljes kudarc. Ideje, hogy változtassunk Brüsszelben.”

„Belevittek bennünket egy háborúba, amit elvesztünk, és nem találjuk belőle a kiutat. Összehoztak egy pénzügyi csődöt, és most azt várják, hogy mi, tagállamok takarítsuk el és fizessünk be sok-sok tízmilliárd eurót” – sorolja a kormányfő, majd kitér arra, Brüsszel úgy akar ráerőltetni egy migrációs paktumot a tagállamokra, hogy közben Olaszországnál özönlenek be a migránsok, Magyarországon pedig már a határőrökre is lőnek.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher