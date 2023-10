Önálló minisztériuma lesz Navracsics Tibornak

2023. október 01. 17:34

Az is kiderült, hogy ennek ellenére továbbra is megmarad az EU-s forrásokkal kapcsolatos hatásköre is.

Navracsics Tibor az atv.hu-nak azt nyilatkozta, hogy önálló tárcája lesz. Elárulta azt is, hogy minden bizonnyal a közigazgatásért és a területfejlesztésért felel majd január elsejétől. Kiderült az is, hogy továbbra is megmarad az EU-s forrásokkal kapcsolatos hatásköre is. ***

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

