Novák Katalin egy Mandiner hetilappal a kezében látogatta meg Krausz Ferenc szüleit

Novák Katalin a Facebook-oldalán videós posztban számolt be arról, hogy a Nobel-díjas Krausz Ferenc szüleivel is találkozott a Fejér vármegyei látogatásakor, valamint az egykori iskolájába is ellátogatott, ahol, kiderült, ő volt az osztályában a kettes számú Krausz Ferenc. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, „megtisztelő volt a szorgalmas, becsületes emberek szemébe nézni és köszönetet mondani minden magyar nevében”.

Novák Katalin a Mandiner hetilap egyik számát kezében tartva megkérdezte a szülőket, milyen érzés, hogy az újságból a fiuk mosolyog vissza. „Kezdjük megszokni” – válaszolta a tudós édesapja.

Nyitókép: Képernyőfotó/Facebook