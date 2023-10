Nagy Elek: Orbán Viktor víziója komoly kockázatot jelent a nyugati gazdasági érdekekre

Magyarország egyik legjelentősebb vállalata, a BÁV idén ünnepli fennállásának 250. évfordulóját. Az évforduló alkalmából Nagy Elek, a cégcsoport részét képező milliárdos nagyvállalkozó az Indexnek adott exkluzív interjúban osztotta meg gondolatait a cég jövőjéről, a magyar gazdaság állapotáról és Orbán Viktor politikai törekvéseiről.

Digitalizáció és a BÁV 250 éve

Arra a kérdésre, hogy hogyan élte túl a történelem viharait az idén 250 éves BÁV, Nagy Elek az elmondta, hogy

a képlet az 1773-as indulástól egyszerűnek tűnt, kincstári finanszírozással kaptak segítséget a szegényebb rétegek, relatíve alacsony, 5-6 százalékos kamatra, a futamidő pedig egy év és hat hét volt. A BÁV ezzel az első igazán komoly pénzügyi intézménnyé vált, egyeduralkodóként a magyar piacon, míg a 19. század közepén meg nem jelentek a bankok.

Azzal kapcsolatban, hogy a digitalizációnak a jövőben milyen szerepe és hatása lehet a zálogpiacra, így számolt be Nagy Elek: „Hamarosan a mindennapi rutin részévé válhat, hogy a zálogtárgyat az applikáción keresztül kínáljuk fel, kapunk egy ajánlatot, elfogadjuk, és már jön is egy futár. Ugyanígy idővel akár nagy értékű festményt is vehetünk, mind gyakoribbá válnak az online árverések, de rövid távon biztosan hangsúlyos marad még a fizikai jelenlét.”

Nemzeti érdek a gazdaságpolitikában

Az erdélyi gyökerekkel rendelkező nagyvállalkozó a nemzeti tőkésosztály szükségessége kapcsán azt mondta, hogy „ez a magyar állam jól felfogott érdekes is, hiszen ha nincs egy stabil hazai tőkésosztály, az komoly kockázat az országra nézve.”

A románok nem így gondolkodnak, a lehető legszélesebbre tárták a kaput a nyugati nagytőke előtt, meghatározó szektorokban. Ezt régebben megtette Magyarország is, de évek óta erősen dolgozik a hazai-nemzetközi súlypontok kiegyenlítésén”

– tette hozzá Nagy Elek.

A magyar kormány politikája kapcsán elmondta, hogy véleménye szerint „Orbán Viktor víziója komoly kockázatot jelent a nyugati gazdasági érdekekre”. Véleménye szerint

Nagyon komoly érdekköröket sért Orbán Viktor, amikor Magyarországért »kiénekel« az uniós kórusból, hogy elérje a céljait, ezzel ő nyilván tisztában van.

Ugyanakkor kiemelte, hogy eközben a kormány ellenlábasai súlyosan sértik Magyarország érdekeit, amivel pedig ők vannak tisztában. De azért én lát egy markáns különbséget a két viselkedésmód között: a magyar miniszterelnök alapvetően valamiért, pontosan az ország érdekében kívánja az akaratát érvényesíteni, az ellenlábasai pedig valami ellenében, hogy megakadályozzák őt.

