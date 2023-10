„Mióta elszabadultak a legújabbkori propaganda és gyűlöletkampányok, azóta hangzik el egyre reménytelenebbül: a verbális erőszak fizikai erőszakká válik inkább előbb, mint utóbb. Ezzel párhuzamosan erősödött fel az a lózung, hogy az emberi jogok valódi jelentéssel, tartalommal nem bíró elvek. Fikciók. Ami most Izraelben zajlik, ami és ahogy az áldozatokkal történt azzal szembesít, hova vezet az erőszakspirál. Jellemző, hogy a szélsőjobboldali propaganda ahelyett, hogy most kusshadna, világszerte tovább szítja a gyűlöletet. Ráül erre a tömeggyilkosságra, gátlástalanul használja saját propagandacéljaira, tovább szítja az amúgy is tomboló indulatokat.

Minden eszközzel: hamis hírekkel, mémekkel, hangulatkeltéssel, amivel éri. És a veszteség és kiszolgáltatottság miatt kétségbeesett emberek elveszítik a maradék realitásérzéküket is. Felülnek ennek a propagandának. Elfogadják. Beállnak a sorba. Holott most, ebben a pillanatban kell a végsőkig kitartva kiállni, védeni az emberi jogokat, emberi méltóságot. Amit nem lehet semmilyen indokkal fölülírni. Soha, sehol, senkiét. Mondjuk másképp: mindig, mindenhol mindenkiét tiszteletben tartani. A tegnap délután még volt bennem egy illúzió, hogy kialakul valamiféle gyászközösség. Abbamarad a hergelés, az ujjal mutogatás. De ma már világos: most kezdődik csak igazán a leszámolás. Elszabadult a pokol. Ha valakiben mégis lenne még szándék, akarat az ellenállásra, az erőszakkal való szembefordulásra, az most tudatosítsa: ahogy minden emberi tragédiából, ebből is csak a jogszerűség és jogvédelem fog kivezetni. Semmi egyéb.”

Nyitókép: YouTube