„Végleg lehullt az álca arról a hazugságról, hogy a tanártüntetések a pártpolitikától függetlenek lennének és a szakma érdekeit szolgálnák, ezt pedig a demonstrációkon rendre felbukkanó emblematikus figura, az indulatkezelési gondokkal (is) küszködő Pankotai Lili aktivista rántotta le. Az ifjú trágárkodó egy YouTube-műsorban maga vallotta be, hogy a baloldal szekerét tolja, azon belül is a Momentum áll szívéhez a legközelebb, hiszen mi a baj azzal, ha a diákok a Momentum hívó szavára politikai megmozduláson vesznek részt. Ez aztán a tanárok érdekvédelme!

Pankotai azonban nem állt meg itt. Jó liberális módjára a keresztény egyházakba is rúgott egy nagyot, mondván, szerinte az a baj az egyházi iskolákkal, hogy ott magas az oktatás színvonala, emiatt pedig a nem egyházi iskoláké alacsony. Ismervén Lili múltját, jelesül hogy ő maga is egyházi iskolába járt, azt gondolhatná az ember, tapasztalatai révén biztosan jól tudja. Ám aligha tekinthető mértékadónak a hitelességi csorbát szenvedett lány szélsőbaloldali megnyilvánulásokkal egybevágó véleménye, különösen mostani lebukásának fényében. Talán egykori alma materében sem hullatnak krokodilkönnyeket a távozását követően.

Kérdés, hogy miután a tanárok többségét alkalmatlannak találta a mindenhez is értő aktivista, vajon szívesen látják-e bármilyen »hétköznapi« iskolában? Mint ahogy kérdés az is, hogy a ködösítés, a tagadás, a pedagógusok ügyének aláásása csupán tehetségtelenségének a következménye, vagy netán direkt ártó szándék van mögötte? Vajon tényleg nem veszi észre, hogy azoknak az ügyét hátráltatja, akiket állítólag képvisel? A helyzeten tovább ront, hogy Pankotai a szélsőbaloldal sajátjának tekinthető erőszakos viselkedést is magáévá tette, amikor megafonnal üvöltött a közszolgálati televízió riporterének arcába. Ennek láttán felmerül az a kérdés is, hogy ha még elkeseredettebb lesz a folyamatos érdektelenség és sikertelenség láttán, akkor milyen, még durvább figyelemfelkeltő eszközhöz fog nyúlni, maroknyi csapatával együtt?

Ami Lilivel történik, azaz hogy őt is eszközként használják, valójában egy emberi tragédia, mégis nehéz sajnálni az aktivistát, mert az ő tragédiája egyben a hazai baloldalé is.”

Nyitókép: Koszticsák Szilárd