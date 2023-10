JóKor: új kiadványt küld a kormány a nyugdíjasoknak – itt vannak a részletek!

A Mandiner beszámolt róla, hogy megjelent a kormányrendelet a novemberi nyugdíjkorrekcióról. „Magyarország Kormánya fontosnak tartja, hogy a nyugdíjasok értesüljenek minden jelentős, őket érintő intézkedésről valamint számukra hasznos információról” – mondta a JóKor magazinról Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos, majd hozzátette:

novemberben átlagosan közel félhavi nyugdíjjal visz majd többet a postás.

Nyitrai arról is beszélt: az ország legnagyobb példányszámú lapjából azt is megtudhatják a nyugdíjasok, hogy kik vehetik igénybe a szolgáltatást, hogyan lehet regisztrálni és milyen esetekben lehet a segítségükre a Gondosóra. „A lapból kiderül az is, hogy mivel harcolunk az infláció ellen, mit tehetünk, ha hibás terméket vettünk a boltban és miért érdemes csatlakozni egy gyalogló-klubhoz” – fogalmazott a miniszterelnöki biztos.