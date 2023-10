Kapkodás jellemzi az RTL mostani műsorstruktúráját, miután kiderült, hogy az őszi nagy reménységük, a Voice című showműsoruk nem váltotta be a hozzá fűzött reményt. Médiaipari szakértők nem is értették, miért hozza vissza az RTL azt a formátumot, amelyről már 2012-ben bebizonyosodott, hogy nem működik Magyarországon. Akkor a TV2-n jelentkezett egy „fotelos” zenei műsor, amiből az akkori gyenge számai miatt nem is rendelt be többet a TV2.

Mostanra kiderült, a Voice nem bír a TV2-es ellenfelével, a Sztárban sztár leszek! című műsorral, mivel a legfontosabb célcsoportokban rendre alul marad, ami hatalmas presztízsveszteség az RTL számára, hiszen az eddig sikeres X-faktor című műsorukat áldozták be a Voicért. (Adatok szeptember 30-án: a 18-49 éves korcsoportban a Sztárban sztár leszek 20,5; a Voice 15 százalékot ért el.)

A sietség jól látható: az RTL, hogy próbálja menteni a menthetőt, a Voice elé tette A mi kis falunk című sorozat premierrészeit, száműzve ezzel a Fókusz Pluszt, de ez a sorozat sem hozott átütő eredményt. Ez azért is meglepő, mert a vígjátéksorozat eddig az RTL csodafegyvere volt, azonban úgy tűnik, hetek óta nem bír a TV2-es ellenfelével, a Mutasd a hangod! című zenei tehetségkutatóval. (Adatok szeptember 30-án: 15,1 százalék szemben a 12,2 százalékkal.)

Az RTL már úgy váltogatja a műsorok helyét és időpontjait, hogy azok már követhetetlenek a műsorújságokból.

Más napokon is jelentős lett a TV2 előnye. Gyengült a Cápák között vasárnap, hétköznap pedig közepes, olykor rossz eredményeket produkált A Konyhafőnök. Ez a műsor sem bírt már a TV2 gasztroműsorával, sőt, az utána következő valóságshow is veri az RTL-t. (A pénteki adásnak a 18-49-es célcsoportban több mint 5 százalékkal volt kevesebb nézője, mint a TV2-nek: 16,8 versus 11,3 százalék.)

A TV2 tehát egészpályán támadta le az RTL-t, amely úgy tűnik, nem tud felállni, s csupán az újabb őszi műsoraiban bízhat.

Forrásaink szerint sem az RTL-ben többen, sem a médiapiaci szakértők nem értik, miért a Konyhafőnökkel próbálkozott újra az RTL, azok után, hogy az előző évad is kifejezetten gyenge számokat hozott a csatornának.

De az sem világos, hogy az RTL miért tesz erős, saját gyártású sorozatokat (lásd: A Király, Valami Amerika) a streaming felületére, ami 2023 őszén nem jövedelmező, sokkal több a kiadás, mint a bevétel, hiszen az előfizetői számaik nem indokolnak ekkora befektetést.

És ott van még a jövő szezontól megvásárolt Bajnokok Ligája közvetítési joga, amelyhez nagyon komoly stratégia és üzletpolitika kell, hogy ne legyen veszteséges a futballmérkőzések közvetítése.

Mindenesetre az RTL-nek nagyon rosszkor jöttek ezek a számok,

hiszen jelenleg is zajlanak a jövő évi reklámtárgyalások, ahol rosszabb alkupozícióból indulhat a csatorna, mivel már nem piacvezetők.

Nyitókép: RTL / Facebook