Egy holland bank vezető szakértője szerint ma nem szexi Magyarországgal jóban lenni

Virovácz Péterrel, a holland ING vezető elemzőjével készített interjút a 444. Az elemző szerint a kormányzaton belüli ellentétes vélemények miatt bizonytalanná vált a magyar gazdaságpolitika jövője. Úgy vélte, a nemzetközi befektetők az utóbbi években megszokták, hogy Magyarországról sokszor turbulens hírek érkeznek a nemzetközi sajtóban, azt viszont véleménye szerint árthat, ha nyilvános egyet nem értés van a kormánytagok, vagy akár a Kormány és a Jegybank között. A szakértő szerint a fogyasztói bizalom jelenleg olyan alacsony, mint 2010-ben volt, pedig a gazdasági helyzet még nem olyan rossz.

Az interjúban rátértek a Magyarországnak járó uniós pénzek kifizetésének kérdésére is. Ezzel kapcsolatban viszont jóval Virovácz Péter jóval optimistább hangot ütött meg.

Ismereteim szerint az Európai Bizottság is a megállapodásra törekszik, nincsen B-tervük

– tette hozzá.

Továbbá kifejtette, mindenki szeretné magát újraválasztatni, nemcsak itthon, hanem Európában is, hiszen a nap végén Ursula von der Leyen is egy politikus. Az európai parlamenti választások után ő is a saját székéért indul, és neki bizonyítania kell az Európai Parlament felé, hogy az a mandátum, amit ő kapott, azt teljesítette.

Nyilván ezt sokkal nehezebb lesz úgy megtennie, hogy közben, ha szabad így fogalmaznom, ma Magyarországgal barátságban lenni nem szexi.

– mondta a szakértő.

