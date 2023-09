„Szóval van valami végtelenül elkedvetlenítő abban, hogy a műveletlenség vagy a manipuláció miatt minden vitánkat kezdhetjük újra és újra elölről, csupáncsak azért, mert egyesek szándékosan vagy lustaságból nem hajlandóak a már ezerszer elismételt érveket és megállapításokat figyelembe venni, viszont feltétlenül szükségét érzik megnyilvánulni. Ahogy például ezen a héten is történt.

És tényleg csak Pressmann hiányzott már. Mintha nem lenne elég problémánk magunktól is a múlttal, a múltföldolgozással, a különböző örökségekből, családtörténetekből fakadó – amúgy egyáltalán nem föloldhatatlan – meg nem értéssel és szembenállással, akkor jön ő, és eligazít, hogy pontosan hogyan is kell viszonyulni a magyaroknak a saját történelmi korszakaikhoz és azok szereplőihez. Mintha a történelem a gonosz éjfekete lovagjainak és az üdvösség fénylő vitézeinek küzdelme volna, és mintha utólag is a minden elemében rossz és a makulátlanul jó között kéne választani, ami egyértelműen politikai kérdés is, és amelyben az amerikai nagykövet iránymutatása nélkülözhetetlen. Mert enélkül még olyan furcsaságok is előfordulhatnak, mint hogy az inkább ellenzéki (baloldali, liberális és európai értelemben vett igazikonzervatív) körökben elfogadott Romsics Ignác ad ki megértő munkát a Horthy-korszakról, és emiatt a néhai Gerő András támad neki, akit nyugodtan lehetett az Orbán-kormány társutasának nevezni, Isten nyugosztalja. Igen, az élet bonyolult, a letűnt élet is az. Teszem azt – ha megjegyezhetem a legnagyobb tisztelet hangján –, Magyarországnak nem volt olyan vezetője az Egyesült Államok létezésével megegyező időszakban, aki rabszolgát tartott volna, de nem hinném, hogy egy amerikai diplomata ez alapján és csak ez alapján megnyilatkozhat Washingtonról, Jeffersonról vagy Madisonról, még akkor sem, ha New York-i demokrata elvbarátai, az egykori déli rabszolgatartók pártjának mai képviselői Jeffersonnal szemben ezt már el is kezdték. Köszönjük, de tengerentúli segítség nélkül is megy nekünk, hogy a föltárás, egy adott kor viszonyainak, összefüggéseinek megértése, az akkori dilemmák és lehetőségek bemutatása helyett a saját erkölcsi nagyságunkat, a kiválóbbakhoz tartozásunkat demonstráljuk.

1. Tökéletesen igazuk van azoknak, akik megpróbálják fölhívni Lázár János közlekedési- és építésügyi hatóság, ménesgazda és videószakkör figyelmét arra, hogy Horthy egyáltalán nem volt »kivételes államférfi«. Egy kivételes, kivételesen szar szituációban mutatott átlagos vagy azalatti képességeket.