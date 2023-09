Reagált a Fidesz arra, hogy Gyurcsány 20 évig kormányozna

Gyurcsány Ferenc a hvg-nek adott interjújában elmondta, „húsz évig kell kormányoznunk, hogy el tudjuk takarítani a mocskot”. Hollik István Facebook-oldalán reagált a DK-vezér szavaira.

A kommunikációs igazgató szerint három dolog derült ki az interjúból. Egyrészt, „az őszödi szemkilövető továbbra is itt van köztünk. Most is ő a főnök, a külföldről pénzelt baloldal vezére, ő jelöli ki merre van az előre”.

Hollik megállapította, hogy Gyurcsány hosszú távra tervez, „esze ágában sincs feladni és visszavonulni, még annak ellenére sem, hogy a magyarok 13 éve sorozatosan megerősítik választásról választásra, hogy nem kérnek belőle és dollárbalos sleppjéből, miután tönkretették az országot 2010 előtt”. Hozzátette,

gátlásai továbbra sincsenek.

Kijelentette, hogy amíg nem ő kerül hatalomba, addig minden eszközzel akadályozni fogja a Magyarországnak és a magyar családoknak és tanároknak jogosan járó uniós források kifizetését” – írja Hollik.

A baloldalon egy főnök van. Gyurcsány a neve. A magyarok őt már jól ismerik. Továbbra sem kérünk belőle!

– szögezte le a kommunikációs igazgató.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán