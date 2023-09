Megnéztük, milyen boltba is ugrott be Szijjártó Péter cipőt venni

Így lett menő vállalkozó

Pachert Balázs még gimnazistaként kezdte el karrierjét, már kiskorában is imádta a cipőket, különlegesen azokat, melyekből nem látni sokat az utcán. Még 19 sem volt, mikor elindította webshopját, ahol limitált kiadású cipőket, sneakereket kezdett árulni, pár hónap alatt akkora sikert ért el, hogy megnyitotta első üzletét a II. kerületben, a Csalogány utcában.

A siker itt sem múlott alább: 2022 végén ugyanis megnyílt az az üzlete, ahová Szijjártó is betért a forgatásra.

Azt kell tudni ezekről a cipőkről, hogy megjelennek egy bizonyos áron, mivel limitáltak, sokkal nagyobb rá a kereslet, mint a kínálat, ezért elkezd felmenni az ára, nem hiába sokan befektetésnek veszik ezeket a cipőket, mi ezt a piaci igényt elégítjük ki”

– mondta egy korábbi interjúban.

Szemtelenül fiatal, de pokolian érti a közösségi médiát

Pachert sikere mögött egyértelműen a közösségi média áll: rengeteget látni a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon és már a YouTube-on is. Mivel nem tolongtak ezek a platformok a limitált cipős tartalmakban, így egy pillanat alatt nagy sikert ért el, elsősorban a fiatalok körében.

A Balázs Kicks oldalt az Instagramon 191 (!) ezren, a YouTube-on 47 ezren, a Facebookon 16 ezren, ám a legmegdöbbentőbb szám, hogy a TikTokon 662 (!) ezren követik. Ebből is látni, mennyire a fiatalokra fókuszál a bolt. Pachert csak pár hónapja kezdett vlogolni, de

pont olyan szereplőket hívott magához, akiknél szinte biztosan garantálható volt a siker a 16-21-es korosztályban.

Szokás mondani, hogy a számok magukért beszélnek, és valóban: bár a YouTube-on nem volt kiemelkedően magas a követőszám, a nézettség már annál inkább meggyőző, hiszen abban a sorozatban, melynek legutóbb a külügyminiszter volt a vendége, szerepelt korábban például Gáspár Laci énekes, amit 378 ezren néztek meg, vagy a valóságshow-celeb Nagy Alekosz, azt a videót 780 ezren tekintették meg.

Az ugyancsak a TikTokon népszerű Zsozéatya és PSG Ogli 7 is szerepelt már Pachert vlogjában, a két videó is külön-külön 600 ezres megtekintést ért el. Szintén nagyon népszerű volt Pachert azon vlogvideója, mikor egészen Franciaországig utazott, hogy vásároljon egy Jordan X Dior Air Jordan 1 High cipőt, amelyért ötmillió forintot fizetett.

Befektetőt is keresett már, mert még messze a cél

Pachert Balázs termékét már bevitte korábban az RTL Cápák között című műsorába, bár társulni kívánó vállalkozót nem talált, ám az összes befektető elismerését elnyerte a fiatal vállalkozó.

A műsorban hosszan beszélt arról is, mennyire rentábilis a vállalkozása, többek között elmondta, hogy

már másfél éve is egymilliárdos árbevétellel számolt.

Szavai szerint azért keresett befektetőt, mert külföldön akarna terjeszkedni, valamint a cipők mellett egyéb kiegészítőket és ruhákat is árulna.

A Balázs Kicks jelenleg is egy organikus fejlődésen megy keresztül, sikerét már nemzetközi szinten is jegyzik, TikTok-oldalán azt is bemutatta, hogy Orlando Bloom amerikai világsztár vásárolt nála. Legutóbb tavasszal került címlapokra, miután közösségi oldalain bejelentette: meglopták. Mint arról mi is beszámoltunk, a Balázs Kicks Károly körúti üzletéből egy Nike Louis Vuitton Air Force 1 Low Virgil Abloh surranót tulajdonítottak el, a cipőnek az értéke 4,5 millió forint.

Pachert a követőtáborának jelezte, a nyomravezetőnek 300 ezer forint nyomravezetői díjat ajánl fel.

Végül a rendőrség két héttel később értesítette a tulajdonost, megtalálták az árut, amit a Magyar Postánál foglaltak le.

Nyitókép: Facebook