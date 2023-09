Közeleg az új választás: megint megindulnak a dollárok a baloldali propagandagépezethez

A következő évben rendezik az önkormányzati és az európai parlamenti választásokat, az Action for Democracy pedig 2022-höz hasonlóan már fel is készült: három projekt támogatását jelentették be, ami azt mutatja, folytatódik a külföldi beavatkozás, újra megindulnak a dollárok a magyarországi baloldal zsebébe.

Az Action for Democracy (AD) a napokban jelentette be a „demokratikus értékek előmozdítására irányuló folyamatos erőfeszítései” részeként a következő, 2023/24-es évre szóló támogatásait. Bár a projektben megnevezett kezdeményezettek hivatalosan baoldali civil szervezetek és független sajtótermékek, az elmúlt évek mintája, valamint a mostani kezdeményezés indoklása egyértelműen rámutat: a szervezet bele akar avatkozni a magyarországi politikai viszonyokba a választások előtt.

Csakúgy, mint 2022-ben, a Korányi Dávid által vezetett szervezet idén is elővette a „csatatér állam” kifejezést, amit használták már Lengyelországra, Oroszországra és Brazíliára is.

A globális baloldali hálózat két hazai kulcsembere Bajnai Gordon és Karácsony Gergely – írja a Magyar Nemzet.

Az Action for Democracy a 2024-es választásokra három programmal készült:

Egyik a Magyar Civil Összefogás – Hungarian Civil Union (HCU), amelynek fő célja erős, önszerveződő civil társadalom kialakulásának elősegítése Magyarországon, elsősorban a demokratikus elvek előmozdítására és a részvételi programok kiszélesítésére összpontosítva. Másik ilyen kezdeményezés a Tóta W. Árpád által alapított KisPolgár – Közéleti Gyerekújság támogatása, amelynek feladata a 10 évesnél idősebb magyar gyerekek közéleti nevelése.