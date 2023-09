Johnny Depp az Andrássy úton tűnt fel (VIDEÓ)

Budapesten forgatja legújabb, Modi című filmjét Johhny Depp. Az alkotás Amedeo Modigliani olasz festő- és szobrászművészről szól, és első saját rendezése lesz. A forgatás miatt Depp az utóbbi időben sokat tartózkodik hazánkban, a szemfülesebbek pedig nem egyszer ki is szúrják. Ezúttal az Andrássy úton találkozhattak a rajongók a sztárral, aki mielőtt beült autójába még integetett is a jelenlevőknek, sőt még egy csókot is dobott nekik.

Nyitókép: MTI/EPA/Sebastien Nogier