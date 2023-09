„Hiteles volt és meggyőző” – Orbán Viktor a kötcsei pikniken beszélt

A kötcsei piknik legjobban várt eseménye minden évben a miniszterelnök beszéde: Orbán Viktor ez alkalommal szokta ismertetni a kormány legfontosabb, a közelebbi és távolabbi jövőre vonatkozó terveit. Mivel az esemény zárt körben zajlik, a beszédből általában csak kisebb részletek szivárognak ki. Ahogyan ez történt tavaly is, amikor az Európai Unió sorsa mellett többek között arról is szó esett, hogy a Fideszben tudatos generációs nevelés folyik annak érdekében, hogy az új nemzedékek akár 2060-ig is el tudják kormányozni Magyarországot.

Hogy idén pontosan miről is beszélt a miniszterelnök, egyelőre arról is csak találgatásaink vannak, bár az orosz–ukrán háborút, illetve annak hatásait, valamint a jövő évi önkormányzati és európai parlamenti választásokkal összefüggő feladatokat bizonyosan érintette. A helyszínen lévő forrásaink egybehangzóan azt mondták,

Orbán Viktor beszéde nagyon hiteles és meggyőző volt”.

Nyitókép: Orbán Viktor kormányfő előadása a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2023. szeptember 9-én. (MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)