„Ha Brüsszel tovább feszíti a húrt, lezárjuk a határt” – nem csitul hazánkban sem az ukrán gabonaügy

A MAGOSZ főtitkára hozzátette: az ukrán kereskedelmi képviselő nemrég képes volt azt a képmutató nyilatkozatot tenni, hogy nincs itt semmilyen piactorzítás, hiszen ők most csak a világpiaci árakon szállítanak be az Unió területére. „De ki döngölte földbe az árakat? Ki szállított a háború előtthöz képest 3000 százalékal nagyobb mennyiséget az EU-ba gabonából? Ki árasztotta el Európát az ellenőrizetlen tojással, mézzel, sertéshússal?” – tette fel a kérdéseket Cseh Tibor András.

Kiemelte:

érdekes módon a zöld szervezetek most csendben hallgatnak arról, hogy az Ukrajnában használt növényvédőszerek jelentős részét az EU-ban már évtizedek óta betiltották.

Ukrajnának inkább ezeken kellene elgondolkodnia, nem pedig Magyarországot vagy Lengyelországot perelnie egy olyan ügyben, amely létfontosságú a hazai piacok és fogyasztók védelme érdekében” – fogalmazott.

A főtitkár szerint egyáltalán nem meglepő, hogy az Európai Bizottság fenyegeti az ügyben hazánkat, hisz komoly veszítenivalójuk van nekik is, csak más összefüggésben:

az ukrán termőföldek döntő részben nagy amerikai vagy nyugat-európai cégek kezében vannak.

Az ő szempontjukból teljesen logikus, hogy meg kell térülnie a befektetéseiknek, csak közben azt felejtik el, hogy ezzel teljesen tönkreteszik a kelet-európai gazdákat.

„Maga az uniós agrárbiztos jelentette ki azt számunkra, hogy az ukrán importot tekintsük csak háborús támogatásnak, hisz az európai gazdáknak is hozzá kell járulniuk Ukrajna háborújához. Arra viszont soha nem tudtak választ adni, hogy miért engedik be az ellenőrizetlen forrásból származó árut az uniós piacra?” – hívta fel a figyelmet a főtitkár.

Hozzátette: mindenki tudja, hogy egy magyar vagy egy lengyel gazdának sokkal szigorúbb élelmiszerbiztonsági, állatjóléti előírásoknak kell megfelelnie, mint egy ukrajnai óriáscégnek. A főtitkár szomorúnak nevezte, hogy az Európai Bizottságot ezek a szempontok egyáltalán nem érdeklik, csak a nyugati tőkés érdekek. Cseh Tibor András világossá tette:

a végsőkig kiállnak a magyar gazdák érdekeiért.

Folyamatos kapcsolatban vannak az Agrárminisztériummal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a szakmai szervezetekkel, egyeztetnek a külföldi érdekképviseletekkel, de tárgyaltak már az uniós agrárbiztossal is. „Vannak persze keményebb eszközeink is, legutóbb például a záhonyi határátkelőhelynél tüntettünk az uniós import ellen, ahol megüzentük Brüsszelnek: ha tovább feszíti a húrt, akkor készek vagyunk lezárni a határt is” – tette hozzá. A főtitkár szerint az ukrán import egyoldalú korlátozása miatt várhatóan komoly zsarolásnak teszik majd ki Magyarországot, de a MAGOSZ kiáll a magyar kormány mellett, hiszen az ismeretlen eredetű ukrán import megállítása most már létkérdés nem csak a magyar gazdák, hanem a tudatos fogyasztók számára is.

Nyitókép: a MAGOSZ tiltakozó akciója Záhonynál szeptember 17-én. (Fotó:MTI/Balázs Attila)