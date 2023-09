Gondolta volna? Sorosék támogatják a szombati pécsi Pride egyik szervezőjét

Nem kis feszültséget okoz Pécsett, hogy szombaton újra, immár harmadik alkalommal tartják meg a városban a Pride-ot. Az esemény szervezői „a legjobb dolog a héten” címmel írnak róla a Facebook-oldalukon, ez ugyanis szerintük csakis a szabad szeretet ünnepe lehet. Kihangsúlyozzák, a Pécs Pride Magyarország egyetlen vidéki LMBTQ-felvonulása, és ez Baranya vármegye székhelyének egyik „zászlaja lett, amely már megmutatta vidámságát és szabadságát” – fogalmaznak. A felvonulást idén kéthetes Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál előzi meg, amely szeptember 10-e óta tart.

Fekete-Győr Andrásnak tetszik

Az első Pécsi Pride-on, 2021-ben a momentumos Fekete-Győr András is részt vett, akkor lelkendezve számolt be arról, milyen nagyszerű volt a rendezvény. Azt írta a Facebook-oldalára, hogy a pécsiek azt mondták neki, ősidők óta nem látott a városuk ekkora megmozdulást, mint a Pride, és büszkék arra, hogy Budapest után ők az első magyar nagyváros, amely kiállt az LMBTQ-jogegyenlőség mellett. A politikus kitért arra, egyedül a Momentum vett részt az Összefogás pártjai közül az eseményen.

„Mert nekünk minden család számít. Mert a család az család, függetlenül attól, hogy kik és hányan alkotják” – fogalmazott.

A tavalyi felvonuláson a rossz idő miatt kevesebben voltak, mint egy évvel korábban. Részt vett viszont az eseményen több nagykövetség munkatársa. Derek Westfall, a budapesti amerikai nagykövetség misszióvezető-helyettese először őket köszöntötte, majd magyarul elmondott beszédében gratulált a szervezőknek, kijelentette, az Egyesült Államok határozottan kiáll minden ember egyenlősége és alapvető emberi jogai mellett. Szolidaritást vállalunk a magyar LMBTQ-közösségekkel.

Hoppál: provokatív és szükségtelen

A kormánypártiak azonban nem ilyen lelkesek. Hoppál Péter, Pécs egyik országgyűlési képviselője a Mandinernek azt mondta, a Pécs Pride megrendezését a pécsiekkel egyetértésben kezdetektől fogva ellenezte, mert provokatívnak és szükségtelennek tartják. A helyiek különböző platformokon folyamatosan jelezték és jelzik a mai napig, hogy nem értenek egyet azzal, hogy a felvonulást a városukra erőltetik, 2020-ban több mint 11 ezer ember írta alá azt az online petíciót, amely a Pécs Pride megrendezése ellen tiltakozott.

„Sajnos a pécsi baloldali városvezetés sem akkor, sem azóta nem veszi figyelembe a pécsi emberek tömeges kérését,

hanem kezdetektől asszisztál ennek a provokációnak” – fogalmazott a fideszes politikus, aki állítja, Pécs befogadó és a kisebbségeket támogató város. Szerinte ezt támasztja alá az a tény, hogy tizenegy nemzetiségi önkormányzat működik a városban, akiknek rendszeresek a közösségi-kulturális rendezvényei.

„Pontosan emiatt szükségtelen és felesleges őket pajzsként felhasználnia a Pride mozgalomnak, elnyomásról és kirekesztésről beszélni, ugyanis a Pride mögötti erők erre is hivatkozva szervezik a pécsi felvonulást. Meggyőződésünk, hogy ezzel a provokatív rendezvénnyel sem a helyi nemzetiségeknek, sem pedig az LMBTQ közösség pécsi tagjainak nem segítenek, hanem csak nehezítik az életüket” – jelentette ki Hoppál, aki úgy véli, a meneten is zömében Budapestről és külföldről érkező aktivisták vagy a Pécsett egyetemre járó külföldi diákság vesz részt, támogatva a dollárbaloldal politikusainak aktív részvételével.

Sorosék is támogatták az egyik szervezőt

Ez azért is problémás szerinte, mert olyan politikai mozgalmak is képviseltetik magukat, mint a szélsőbalos anarchista Antifa, amely Budapesten már fizikai erőszakba torkolló utcai akciókat is szervezett. „Nekünk itt Pécsett minderre nincs szükségünk, mi nyugalmat, rendet és békét szeretnénk” – mondta a politikus, akinek meggyőződése, nem a véletlen műve, hogy Pécs az első vidéki helyszín Magyarországon, ahol megrendezték a Pride-ot.

A jobboldali elhajlással nem vádolható Átlátszó nemrég közölt kimutatást arról, hogy a Pécs Pride egyik szervezőjét, az Emberség Erejével Alapítványt több mint 800 millió forintnyi dollárral támogatta az elmúlt években Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa. „Nyilván a pénzért cserébe szolgáltatást is elvárnak, amibe tökéletesen passzol egy Pride vagy az általános iskolás korú pécsi gyermekek érzékenyítése, mint ahogy arra szintén volt példa Pécsett 2019-ben” – fogalmazott a kormánypárti politikus, aki kijelentette,

a provokatív menet útvonala is sértő, hiszen a történelmi belvárost érintve oktatási intézmények és egyházi épületek előtt haladt el az elmúlt években.

A máskor az elfogadásra és megértésre oly érzékeny „aktivisták” és szervezők ilyenkor kevésbé foglalkoznak a panaszosok érzéseivel és kérésével.

Hoppál szerint az a helyzet, hogy nyugati finanszírozással, helyi fizetett politikai aktivista szervezetek és baloldali pártok szervezésében egy provokatív, szükségtelen felvonulást tartanak a pécsiek tiltakozása ellenére, melyhez a jelenlegi baloldali városvezetés asszisztál. „A pécsi jobboldal a jövő évi önkormányzati választáson győzelemre készül. Ezt követően minden tőlünk telhetőt megteszünk majd azért, hogy Pécs város polgárainak újra Pride-mentes, nyugodt évei legyenek” – jelentette ki a Fidesz parlamenti képviselője.

Nyitókép: Fekete-Győr András Facebook-oldala