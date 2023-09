Az ukrán tranzitdíj áll az üzemanyagár növekedése mögött

Valamivel 16 százalék felett lehet az idei augusztusi infláció, a vártnál magasabb adat elsősorban a hazai üzemanyagárak alakulásához kötődik – írta elemzésében a Világgazdaság.

A környező országokat összehasonlítva Magyarországon az egyik legmagasabb az üzemanyagok ára jelenleg, a legfrissebb adatok alapján a hazai benzinkutakon a 95-ös benzin literenkénti ára 643 forint, kizárólag Szlovákiában (666 Ft) és Ausztriában (658 Ft) magasabb a benzinár ennél. A környező országok közül a legkevesebett Romániában (563 Ft) és Bulgáriában (547 Ft) kell fizetni az üzemanyagért.

A hazai benzinár 31 forinttal haladja meg a környező országok benzinárának átlagát.

A gázolaj literenkénti ára hazánkban 40 forinttal haladja meg a vizsgált országokban tapasztalható átlagárat, így a magyar piaci ár a második legmagasabb . A hazai 651 forintos literenkénti árnál csak Ausztriában kell többet fizetni (665 Ft). A dízel literenkénti ára Lengyelországban (557 Ft) és Bulgáriában (545 Ft) a legalacsonyabb.

Az elemzés szerint az elmúlt időszakban tapasztalt üzemanyagár-emelkedés mögött több tényező húzódik meg.

Egyrészt nemzetközi folyamatok (Oroszország és Szaúd-Arábia termeléscsökkentése) másrészt Magyarországot érintő, országspecifikus tényezők.

Ezek között kiemelkedik az ukrán és horvát vezetékhálózat tranzitdíjának növekedése:

augusztusban meredeken emelkedtek az árak Magyarországon (a MOL elmondása szerint a piaci benchmark ötszörösét fizetik a szállításért Horvátországban, és három és félszeresét Ukrajnában)

a forint gyengülése a dollárhoz képest

az orosz olaj árelőnye csökkent a Brenthez képest.

Forrás: holtankoljak.hu

Ahogy a VG egy másik cikkében is kitér rá: a Mol százhalombattai finomítója Ukrajnán és Horvátországon keresztül jut nyersanyaghoz a Barátság és az Adria (Janaf) csővezetékeken keresztül. A szállításért az ukránok és a horvátok is díjat számolnak fel. Ezzel nincs is gond, hiszen ez bevett gyakorlat a piacon.

Csakhogy a két ország az idén brutálisan megemelte a tranzit díját.

Ukrajna júniustól tonnánként 17, augusztustól 21 eurót számít fel. E korábban 13,6 euro volt, a háború előtt pedig mindössze 9. Tehát csak ezen a csővezetéken háromszoros drágulás ment végbe másfél év alatt. És ha ez nem lenne elég, a horvátok is vérszemet kaptak, miután az Adria csővezeték tranzitdíjáról szóló szerződés 2022 végén lejárt.

Ahogy az elemzés rámutat,

a járműüzemanyag áralakulása érdemben befolyásolja a hazai inflációt,

hiszen a súlya a fogyasztóiár-index számításában meghaladja a 8 százalékot.

2023 augusztusában az előző év azonos időszakához képest 31 százalékkal magasabb volt az üzemanyag ára, ami mintegy 0,8 százalékponttal növelte

az inflációt. Az előző hónaphoz képest is látványos emelkedés volt tapasztalható, hiszen júliushoz képest több mint 8 százalékkal alakultak

magasabban az árak a benzinkutakon. Ebből fakadóan a várt 16 százalékos augusztusi infláció magasabb, 16,4 százalék lett.

Az üzemanyagok áralakulása miatt az év végi egyszámjegyű infláció ugyanakkor nem került veszélybe,

de ezt lehet, hogy októberben még nem érjük el – írta elemzésében a VG.

Nyitókép: a MOL egyik benzinkútja Salgótarjánban (Fotó: MTI/Komka Péter)