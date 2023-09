„Mit csináltál annak idején, amikor egy utasszállító gép csapódott New Yorkban a World Trade Center tornyába? Nem csak a 2001. szeptember 11-ét követő napokon tették fel sokan a kérdést, de még mostanában is. Ma van 22 éve annak, ahogy mondani szokták, az egész világot megrengette az Egyesült Államok ellen végrehajtott terrortámadás.

Én mit csináltam 2001. szeptember 11-én, délután? A Pozsonyi úti irodában interjút készítettem a Szeretők című könyvemhez. Egyetemista lány mesélt arról, hogy az Alpokban sítúrán jött össze egy nála több, mint harminc évvel idősebb üzletemberrel, aki az elmúlt két évben már nem csak szóban, de tettlegesen is bántalmazza, sorozatosan megalázza. Félbe kellett szakítanom a felvételt, mert mobilon hívtak, hogy azonnal kapcsoljam be a TV-t, mert elképesztő dolgokat fogok látni. Bekapcsoltam, és éppen azt a pillanatot ,,csíptem el”, amikor a World Trade Center déli tornyába csapódott egy óriási utasszállító. Döbbenten néztem a televíziót, mint sokan mások, én is azt hittem, hogy kitört a III. világháború. Akkor még nem tudtam, hogy egy harmadik gép a Pentagon épületét találta el. Hosszú percekig döbbenten néztem a képernyőt, amikor az egyetemista lány megkérdezte, hogy »Nem folytatjuk?« Ránéztem és hirtelenjében nem tudtam mit mondani, csak a képernyőre mutattam, a füstölgő tornyokra, de a lány nem hagyta magát.

Egyébként egy évvel korábban a World Trade Center egyik teraszáról fényképeztem New Yorkot, és ha akkor valaki azt mondta volna, hogy a Pearl Harbor elleni orvtámadás megismétlődhet, azt kinevettem volna. Most olvasom, hogy Dmitrij Medvegyev, aki pár évvel ezelőtt Oroszország elnöke volt, tegnap azt jósolta, hogy az Egyesült Államok ellen a terroristák újabb támadást hajthatnak végre, de ezúttal atom-vagy biológiai fegyverek bevetésével. Kezdem azt hinni, hogy a 22 évvel ezelőtti események után nyugodtan mondhatjuk, hogy már semmi sem lehetetlen.”

