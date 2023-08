Újabb 444-es újságíró távozik

A Media1 információi szerint Miklósi Gábor, a 444 szerkesztője, a régi Index egykori főszerkesztő-helyettese is távozik a hírportáltól, ahonnan egy középvezető elfogadhatatlan viselkedése óta sorra mennek el a szerkesztőség tagjai. A lap hozzáteszi, Miklósi távozásával rövid időn belül hatra nő távozók száma.

A Media1 kedd este elérte Kardos Gábort, a Magyar Jeti Zrt., a 444 kiadójának vezérigazgatóját Miklósi távozással összefüggésben, aki azt megerősítette, és a következő választ adta a témával kapcsolatos kérdésekre:

„Gábor valóban úgy döntött, hogy él egy kínálkozó lehetőséggel, és más profilú kiadványnál folytatja. Klassz volt vele dolgozni, és biztos vagyok benne, hogy klassz dolgokat csinál a jövőben is. A szerkesztőségünk megerősítésén dolgoztunk sokat, eredményesen. Fogunk is még, erre koncentrálunk közösen, hamarosan nagyobb mérföldkőhöz is érünk. Ezek főleg nekünk fontos működési és csapatépítési ügyek, az olvasókat a jó újság érdekli, mi is ebben mérjük majd a saját sikereinket.”

Mint ismert, az Index korábbi újságírója arról vált híressé, hogy a Puskás Aréna nyitómeccsén az Ismerős Arcok Nélküled című dalára nem állt fel.

