Nem semmi: villát, kastélyt, volt iskolaépületeket, lepusztult raktárt, építési telkeket is eladnának Karácsonyék

Érdekes hirdetésről írtunk a minap, az ingatlan.comon is árulják a főváros tulajdonában álló kéthelyi Hunyady-kastélyt, az ár egyébként most kissé alacsonyabb, mint másfél évvel ezelőtt, amikor nem kelt el. Ezért megérdeklődtük az önkormányzat ingatlanbizniszeit intéző Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-től (BFVK), hogy ezenkívül milyen nagyobb értékű ingatlanoktól szeretnének megválni, és mindebből mekkora bevételre tehetnek szert, ami nagyon jól jönne a rossz pénzügyi helyzetben lévő fővárosnak. Addig is amíg válaszolnak, a cég honlapján kutakodtunk.