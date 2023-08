„Most már szabadok vagyunk” – fotóval és dallal üzent Tóth Gabi!

Tóth Gabi – akinek útjai nemrég váltak el Krausz Gábor sztárséftől –, úgy tűnik, Horvátországban pihen rá az itthoni augusztus 20-ai programokra.

Nemrég egy olyan fotót osztott meg az Instagram-oldalán, amelyen fehér strandköntösben és kalapban sétál egy hangulatos úton. Telefonos alkalmazásból megtekintve a képhez a Gladiátor című film Now we are free (azaz: Most már szabadok vagyunk) című számát válsztotta aláfestőzenének.

A közösségi médiában persze rögtön beindultak a találgatások, hogy az énekesnő vajon kinek üzenhetett ezzel a dallal és a képpel.

A Blikk azt is tudni véli, hogy az énekesnőt csütörtökön a horvátországi Rovinjban fotózták le. Tóth Gabi a népszerű üdülőhelyen új párja táraságában piheni ki az elmúlt napok történéseit.

A vonatkozó bejegyzést alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Képernyőfotó