„Hát ez fantasztikus! Most már csak az a kérdés, miért nem üzentek valami hasonló okosat mondjuk az osztrák Kurznak? Ugyanis a Habsburgok ellen is küzdöttünk úgy kétszáz évet, aztán Rákóczi Rodostóba menekült előlük, vagyis éppen a törökökhöz, miképpen így tett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után Bem József is, továbbá Guyon Richárd, Kmety György, valamint még 216 magyar, hét lengyel és 15 olasz szabadságharcos is. Talán itt az idő, hogy a momentumos tökfejek őket árulózzák legközelebb.

S persze ilyenkor szokás elmondani azt is, hogy már az 1848-49-es magyar szabadságharcot is az oroszok verték le. Ez igaz. Csak hát, őket szintúgy a Habsburgok hívták segítségül a magyarok ellen, mert maguk erejéből nem tudtak legyőzni bennünket. Majd a szabadságharc leverése után csak az 1956-os szovjet megtorláshoz fogható vérfürdőt rendeztek nálunk. Érdekesség: Görgeit kizárólag az orosz cár határozott kérésére nem végezték ki, s így megélhette a 99 éves kort.

Jaj! El ne felejtsétek! Ha idejön egy mongol vezető egyszer, tegyetek már ki egy molinót, amelyen számonkéritek rajta a tatárjárást. S ha egy német, akkor mindazt, amik a németek műveltek, többek között velünk. S ki ne felejtsük a sorból a románokat, a szerbeket, a cseheket és a szlovákokat (Benes!), és persze az ukránokat.

Kevés annyira hülye ember van a világon, mint a momentumosok. A történelem óra ingyen volt. Tanuljatok, barmok, aztán molinózzatok.”

