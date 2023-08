Mégsem covidban hunyt el az ország Bálint gazdája

Bálint Gazda özvegye a BEST Magazinnak beszélt a gyászról, férje örökségéről, valamint betegségéről. Mert mint kiderült, Bálint Gazda nem covidban halt meg. Mint fogalmazott „Gyurka minden bizonnyal covidos lett a kórházban, mert úgy jelent meg a hírekben, hogy egy 101 éves férfi covidban halt meg. De nem ez okozta a halálát, daganata volt, nem is egy, amiről nem is tudtunk. Siófokon lett rosszul, onnan vitte a mentő Budapestre, én végig vele voltam, végig ott ültem az ágya mellett.

Szerette volna, hogy hazahozzam, de az állapota ezt nem engedte meg.

Vasárnap, amikor eljöttem tőle, fel nem merült bennem, hogy az az utolsó találkozásunk. Alig értem haza, amikor telefonáltak a kórházból, hogy meghalt” – idézte fel Antónia az időszakot.

