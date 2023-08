„Nevetséges, hogy Magyarországon bevándorlásellenes propagandával gyűjt szavazatokat a diktatúra, miközben Magyarországot a bevándorlók és a menekültek is elkerülik. Ha véletlenül bejutnak, akkor mennek is tovább, amint csak tehetik. A rendőrség hamisítja az Ukrajna felől érkező menekültek számát, mert beleszámítják a kishatárforgalmat is, akik csak egy napra jönnek át bevásárolni és a piacra. Kimutatták, hogy ha igaz lenne a rendőrségi statisztika, akkor már 5 milliónál is több ukrán menekültnek kellene élnie Magyarországon. Ebben is csalnak és hazudnak.

Ez a hamisítás a propagandához és az EU-s pénzek iránti igényekhez kell, amivel azonban nem sokra mennek, mert az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adatbázisa pontos adatokat tartalmaz, s annak alapján Magyarország még az ukrán menekültek befogadása és letelepedése szempontjából is sereghajtó. Képzeljünk el egy olyan országot, ahonnan még háború elől menekülők is elmenekülnek, s még a saját lakosság sem akar ott élni. Fiatalok között végzett felmérés szerint a magyaroknak legalább a harmada holnap elköltözne Magyarországról, ha tehetné.

Valamiért nem Moszkvába, nem Azerbajdzsánba és más türk testvéreinkhez, hanem a »halál kultúrájába«, a genderista háborúpárti Nyugatra. Nem jó érzés olyan helyen élni, ahonnan mindenki menekül. De mindez semmi, mert amikor valaki végre elhagyhatja szeretett szülőhazáját, utána jön a hidegzuhany: szembesülni kell azzal, hogyan tekintenek civilizált országok Magyarországra, milyen nehéz kimondani, amikor mosolyogva megkérdezik, hogy magyarok vagyunk.”

Nyitóképen: Migránsok a déli határnál. Fotó: MTI/Balogh Zoltán