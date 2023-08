„– De főnök, most néztem meg a Marci interjúját, Kőszeg nem is védte a pedofíliát, sőt elítélte. 16 éves gimnazistákról beszélt. A kiskorú nem azonos a fiatalkorúval!

– A fiatalkorú is kiskorú. Sőt, a társadalom is kiskorú. Védelemre szorul. Mit szólna, ha a maga gimnazista lányát abuzálná a tanárja?

– Hát azt hiszem, kikészülnék. De Kőszeg ezt nem tartotta helyesnek, csak különbséget próbált tenni az abuzálás, és a valódi szerelmi viszony közt.

– Kiskorúakkal nincs semmiféle szerelmi viszony. Ebben baloldal és jobboldal megegyezik. Aki ebben elnéző, az maga is pedofil. Maga is pedofil akar lenni? Egy szavába kerül.

– De nemrég még Bayer is felháborodott, hogy Amerikában börtönbe csuktak fiatal tanárnőket, mert viszonyt folytattak érettebb diákjukkal, pedig mi is mennyit ábrándoztunk az öltözőben a csinosabb tanárnőinkről!

– Ezt az LMBTQ viszonylatában kell nézni. A tanárnő a heteroszexuális normalitást képviselte. Egyébként a felháborodás már csak azért is jogos volt, mert Amerikában hozták ezeket az ítéleteket, így eleve nem lehet normális.

– Kőszeg beszélni is alig tud már, minek egy 84 éves embert lekaraktergyilkolni?

– A felelősség alól nem lehet kibújni, csak mert valaki öreg és szenilis. Gyermekeink védelme fontosabb szempont, mint valaki kora vagy elmeállapota.

– Kőszeg mégiscsak az oroszok segítségével létrejött pártállam ellensége volt...

– Na végre megértette a lényeget. Kicsit lomha a felfogása, barátom. Akkor ugorjon csak neki újra annak az interjúnak!”

