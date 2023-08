Korlátoznák az online pornót, hogy ne falja fel gyermekeinket – jöhet a kötelező azonosítás?

A gyerekek már egészen 5-6 éves koruktól kitettek a kibernetikus zaklatásnak – hívja fel a figyelmet új kampányában a CitizenGO, hozzátéve: ugyanettől a kortól már az online pornográfia olykor legextrémebb formái is eljuthatnak hozzájuk. A fiúk közel fele explicit tartalommal is találkozik, mielőtt megünnepelné 13. születésnapját. Eközben – egy amerikai kutatás alapján – a 13 és 24 év közötti fiatalok kétharmada legalább hetente egyszer keres pornográf tartalmat az interneten, de a lányok kitettsége is folyamatosan növekvő trendet mutat, miközben a szürke- és feketezónában mozgó iparág nem titkolt szándéka, hogy minél fiatalabb korban behálózza potenciális felvevőpiacának tagjait.

A konzervatív értékvédők emellett kiemelik, hogy a pornográfia ugyanolyan reakciókat vált ki az agyban, mint más függőségek, azaz a kábítószerhez, vagy alkoholhoz hasonlóan függővé teszi a fogyasztót, ráadásul a pornófilmeket rendszeresen néző felhasználó agyában csökkenti annak jutalomérzékenységét, a függők egy jelentős része ezért egyre extrémebb és durvább tartalmakat keres – holott e filmek többsége egyébként is ábrázol erőszakos és megalázó jeleneteket.

De a pornográfia nem csupán a fiatalokra van káros hatással. Kampányában a CGO rámutat, hogy a rendszeres fogyasztók elégedetlenebbek saját szexuális életükkel, körükben pedig az átlagos kétszeresét éri el a válások aránya.

A CitizenGO friss petíciójában most arra kéri a kormányt, hogy fokozza a gyermekek védelmét az online térben is. Ennek keretében

javasolják, hogy kerüljön bevezetésre kötelező azonosításon alapuló korhatár-besorolás és -korlátozás a pornográf és más káros tartalmakat közvetítő oldalakon,

de azt is kérik, hogy minden olyan eszközön, amelyet gyerekek használnak, vagy amelyekhez intézményekben, nyilvános helyeken (például iskolákban, könyvtárakban) hozzáférhetnek, kötelező jelleggel kerüljön erős szűrőszoftver, amely által megakadályozható a káros tartalmak elérése. Mint jelzik, egy 2009-es kutatás eredményei szerint a különböző szűrő, blokkoló vagy monitoring szoftverek 65 százalékkal csökkentetik a nem kívánt szexuális tartalommal való találkozás esélyét a 10-17 évesek fiúk és lányok körében, de a kötelező azonosításnak általában véve is jótékony hatása lehet és más korcsoportok tagjainak körében is csökkentheti a pornográf tartalmak iránti keresletet.

Mindezen felül hangsúlyozzák a tudatosság fejlesztésének jelentőségét is: ennek jegyében fontos a szülők, a gyerekekkel foglalkozó szakemberek és természetesen a gyerekek felkészítése is azokra a veszélyekre, amelyekkel az online térben találkozhatnak. A CitizenGO szerint még azoknak a szülőknek is, akik átérzik saját felelősségüket gyermekeik védelmének tekintetében, szükségük van az állam hatékony közreműködésére ahhoz, hogy eredményesen léphessenek fel az online világ fenyegetéseivel szemben.

Az ilyen képsorok nemcsak rövid távon lehetnek sokkolók és rombolók a gyermek számára, hanem hosszú távú mentális, lelki, érzelmi és erkölcsi károsodást okoznak,

szorongást, szégyent, függőséget, erőszakra való hajlamosítást és a valóságos emberi kapcsolatok veszélyeztetését is magukkal hozzák” – hangsúlyozza Schittl Eszter, a CitizenGO magyarországi kampányigazgatója. A gyermekvédelmi szakember, aki maga is gyakorló édesanya, rámutat, a kéréseikben megfogalmazott intézkedések bizonyítottan csökkentik a fiatalkorúak kitettségét.

A pornóipar eközben mindent megtesz, hogy felugró ablakokon, célzott e-maileken, hirdetéseken keresztül hálózza be a gyerekeket, figyelmeztet a szakember, aki azt kéri, beszélgessünk velük erről a fenyegetésről annak érdekében, hogy ne kelljen egyedül megküzdeniük vele Ha pedig már egy gyermek már érintetté vált, segítsük őt empátiával és szeretettel, szükség esetén felkészült szakmai támogatást, például függőségkezelést is bevonva.

„Mindenekelőtt pedig előzzük meg a kitettséget! Ne hagyjuk, hogy egy egész generáció károsodjon!” – kéri a CitizenGO magyarországi kampányigazgatója. Kéréséhez eddig közel tízezren csatlakoztak a CGO felületén, kérve a kormányt, hogy folytassa és fokozza a gyermekek védelmében tett erőfeszítéseket.

Fotó: Romain Longieras / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP