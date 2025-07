Elképesztő: cenzúráznák a vallásos nyári táborokat az osztrák zöldek

Az osztrák Szövetségi Szektahivatal (Bundesstelle für Sektenfragen) friss jelentésében arról számol be, hogy a szülők, akik gyanútlan naivsággal nyáron táborba küldik a gyerekeiket, nem is sejtik, hogy egyes esetekben nem egyszerű táboroztatásról van szó, hanem vallási nevelésről, számolt be a Der Standard.

A hivatal vezetője, Ulrike Schiesser szerint az a tény, hogy egy tábort „Jézus szeret” szlogennel hirdetnek, még nem feltétlenül ad gyanakvásra okot, hogy egy vallási, lelki táborról lehet szó.

A szektajelentés a Shine nevű keresztény szervezet példáján keresztül mutatja be a jelenséget, amely szerintük veszélyes lehet azokra a gyerekekre, akiket a gyanútlan szülők elküldenek táborozni, majd „szélsőséges, konzervatív ideológiával térnek haza”.

A jelentés kapcsán az osztrák Zöldpárt parlamenti képviselője, Barbara Neßler elmondta, reformokra van szükség a nyári táboroztatásra vonatkozó szabályokat illetően, majd hangsúlyozta, kötelező gyermekvédelmi koncepciókat és egységes szabályokat kell bevezetni a nyári táborokkal szemben. Claudia Plakolm (ÖVP) családügyi miniszter is egyetértett ezzel a kezdeményezéssel, és azt mondta, hogy a gyermek- és ifjúságvédelem a legfontosabb. Ugyanakkor hangsúlyozta, nem szabad, hogy a bürokrácia nehezítse a sokszor önkéntesekkel működő táborok munkáját, és a kivitelezés rovására menjen.

De nézzük, mi is pontosan a hivatal problémája ezzel a nyári táborral.

Három napja tart a tíz éve alapított Shine Austria ifjúsági szervezet nyári tábora, amely különféle programokkal, fesztiválhangulattal várja az érdeklődőket a 13-30 éves korosztály köréből.

„Ha éhezed Jézus jelenlétét az életedben, akkor ott a helyed” – hirdeti a tábor egyik reklámszövege, amelyből egyértelműen kiderül, milyen jellegű programról van szó. A szektahivatal vezetője azonban kifogásolja, hogy „nem egy semleges üdülési ajánlatról van szó”.

„A hangsúly a hit megerősítésén van, ami önmagában teljesen legitim, de akkor válik problémává, amikor az ideológia elsőbbséget élvez mindennel szemben, beleértve a gyermekvédelmet is” – fogalmazott, majd kifejtve a gondolatot elmondta, arra utalt, hogy a táboroztatók nem kapnak megfelelő képzést, vagy a képzés vallási környezetben történik. Hangsúlyozta még a pedagógia és a gyermekgondozás minőségbiztosításának hiányát is, amit szerinte a szervezők több éves tapasztalatukra hivatkozva próbálnak elfedni.

Azt is kiemelte, hogy a gyanútlan szülők sokszor csak utólag tudják meg, milyen értékeket tanítottak a gyerekeiknek ezekben a menő táborokban.

„Nem minden, ami kereszténynek tűnik, katolikus. Van, ami még konzervatívabb, még missziósabb jellegű” – figyelmeztetett a hivatal vezetője, arra utalva, hogy ezek veszélyes dolgok.

A cikk végén az is kiderül, hogy a legnagyobb problémája a tábor kritikusainak azzal van, hogy bár azt hirdetik, Jézus mindenkit szeret, valójában szerintük elutasítóak a homoszexuálisokkal és az abortusz intézményét sem támogatják.

Ezt arra alapozva írják, hogy a Shine-hoz köthető David Bennet, aki maga is homoszexuális, A szerelmek háborúja című könyvében arról ír, hogyan él önmegtartóztató életet a cölibátusban.

Bár a Shine táborát és annak működését mi sem ismerjük közelebbről, a szöveg alapján jelentés megfogalmazói inkább a keresztény hit terjedésétől tartanak, mintsem egy valódi szekta erőszakos térnyerésétől. Ezt igazolja az is, hogy semmilyen szélsőséges ideológiai tanítást vagy tevékenységet nem tudtak felhozni a szervezettel szemben.

Nyitókép: Shine