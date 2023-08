Egyes könyvek súlyosan veszélyeztetik illiberális társadalmunk fejlődésének amúgy tükörsima útját, mondhatni, rögöket hoznak rajta létr„e. Alapértékeinket vonják kétségbe, aminek következtében a jövő nemzedéke megkérdőjelezheti néhány gránitszilárdságú tételünket, mint például a nemátalakító műtétek korhatárhoz kötését, az óvodai melegpropaganda tiltását, a szuterén nemzetállamok felsőbbrendűségét, mi több, akár a Párt vezető szerepének evidenciáját is.

A helyzet kritikus, társadalmi lobotómiáért kiált. A folyamat megindult, lassú bár, de hatékony. Első lépései közé tartozik a kultúra minden ágának demeterizálása, az egyetemi autonómiának, mint a sötét középkor maradványának a sterilizálása, a közoktatás vadhajtásainak lenyirbálása, a fölösleges vakbélműtétek rendőrségi felügyelete alá vonása, ám a minapig még mindig ott ármánykodtak a könyvespolcokon a dollárbaloldal előretolt ügynökei a maguk elembétékú-dzsender propagandájával. Ennek most vége, nincs többé lapozgatás a Harry Potterben! Fóliát mindenre, ami csak mozog! De éberség, nertársak, az ármányveszély nem múlt el, emlékezzetek csak, ki és miképpen nyert Dávid és Fóliát küzdelmében! Ne hagyjuk, hogy a történelem ismételje önmagát! Mert ahogy a költő is mondja, vannak hamis próféták, akik azt hirdetik gonoszan, hogy ácsi! – de csak ha már nem lesz olyan könyv, ami fóliáért kiált, akkor mondhatjuk, itt van már a Kánaán. Addig nincs megnyugvás.

Ha most azt mondjuk, jön hozzánk az Erdoğan – azt kérded, hogy jön most ide Erdoğan. Hát most repülővel érkezik, másképpen, mint elődjei ötszáz éve. Mindegy, lényeg, hogy jön. Most neki is, meg az oroszoknak is örülünk. Szerettük őket mindig is, Paskievics, Lenin, Sztálin, Brezsnyev éppúgy a magyarok barátja volt, miként a mai utód is repes érettünk.

Valami ilyesmi a társadalmi lobotómia hatása. Ekként jut el a homo sapiens sapiens újabb szintre, a homo sapiensére. Még egy-két generáció, és mindenki újra képes lesz fára mászni. De legalábbis biciklizni.”

A nyitóképen befóliázott könyvek láthatók a németországi Lipcsében. Fotó: SEBASTIAN WILLNOW / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP