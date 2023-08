„(...) Az egyelőre átláthatatlan szabályozás ellen egyetemisták tiltakoztak az egyik Libri könyvesbolt előtt azzal, hogy »tiltottnak« bélyegezett könyveket osztogattak a járókelőknek, köztük az önét is. Hogy érzi magát, mikor látja, hogy valamelyik könyve egy ilyen akció része lesz?

– Rosszul érzem magam. Csak azt tudom mondani, hogy a Fidesz szégyellje magát. Ez tényleg a legalantasabb dolog: kampányfogás céljából pont az olvasásnak, az irodalomnak mennek neki, mikor a mai világban hálát kellene rebegni, ha egy fiatal könyvet vesz a kezébe. Ez a kampányfogás talán a legegyszerűbb, kevésbé művelt és idősödő közönséget tudja meggyőzni róla, hogy jó, ha a melegséggel, szexualitással kapcsolatos könyveket nem lehet olyan egyszerűen megvenni.

Nem találtak ennél jobbat?

Legközelebb azt találják ki, hogy a »m« betűvel kezdődő szavakat nem szabad használni? Ráadásul képesek azt a szót a szájukra venni, hogy »gyermekvédelem«. Nem félnek az Istentől? Az volna a gyermekvédelem, ha az élet durvaságával szemben, az internetről ömlő pornóval, lélektelenséggel szemben szépirodalmat adnának a gyerekek kezébe. A Rómeó és Júlia sokkal érdekesebb, mintha ugyanezt pornóban adom elő, pedig ők is basztak egy nagyot. Arról szól az egész mű, már elnézést kérek, Shakespeare elég természetesen meg is írja. De emberien, empatikusan van előadva. Ehelyett megy a heccelés. Borzasztóan kínos.

2015-ben egy interjúnkban úgy tippelte, Magyarországon húsz év múlva engedélyezik majd az azonos neműek házasságát. Tartja még ezt a céldátumot?

– Tartom. Sajnos ilyen optimista vagyok. Az oroszok is kimentek, a törökök is kimentek, majd a Fidesz is visszaszorul. Vagy megjön az eszük, és a Fideszen belül is a józanabb, jobb ízlésű emberek azt mondják, ne álljon már meg a civilizáció Hegyeshalomnál.”

